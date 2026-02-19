"Желанието на общината е тази къща да има пълноценен живот не само на важните дати като Обесването на Апостола, а да бъде отворена ежедневно за ученици, туристи и други посетители. В отговор на недоброжелателните коментари, че къщата ще сменя статута си на нещо друго освен музей, бих желал да уточня, че запазването на статута ѝ на недвижима културна ценност е гарантирано. А споразумението между Столична община, Районния исторически музей и Народно читалище “Бащино огнище” единствено задължава читалището да организира събития, да отбелязва важни чествания и да популяризира дейността на къщата на Веле Митров в цяла България. Обръщам внимание, че всяка инициатива ще е координирана с район “Сердика” и Районния исторически музей. Нищо от това не би било възможно без подкрепата на местната общност, която отдадено съхранява паметта на Апостола и своите герои. Активното включване на читалище “Георги Бенковски” и на гражданите на квартал “Бенковски” гарантира запазването на патриотичния дух, привличането на млади хора и развитието на родолюбива дейност. Надявам се заедно да разкажем на колкото може повече хора за къщата на Веле Митров, която е част от недобре позната мрежа на десетки комитети, създадени от Апостола в Шопската област. Ако минавате от там, спрете се да прочетете списъка им на новата плоча, която поставихме на оградата на къщата. Наше задължение е да покажем на колкото може повече хора съкровището, което имаме в нашия район. Планираме в близката, наскоро облагородена градинка да придвижим процедура за поставяне на бюст на Апостола, като по този начин ще изградим общ комплекс с къщата. Ще направим сервизно помещение за малък офис и тоалетна за удобство на посетителите. Целта е да осигурим работно място за служител, който да е ежедневно на разположение на гражданите, сподели в социалните мрежи кметът на район "Сердика" Момчил Даскалов.