Как американецът Александър Еплер е запленен от българския фолклор и през 70-те години на миналия век пристига в България, за да изучава свиренето на кавал - необикновената история разказва документалният филм "Кавал парк" на режисьора Богдан Дарев. Филмът вече беше представен в Съединените щати и на няколко места в България. Предстоят прожекции във Велико Търново, Бургас, Варна, а на 9 декември е голямата премиера в Дома на киното в София. Режисьорът Богдан Дарев също има интересна история. Той заминава в Съединените щати през 95-та година и се връща за първи път в България преди 5 години. Как Богдан Дарев се среща с Александър Еплер и решава да направи филм за него - чуйте разказа на режисьора в специално интервю за bTV Radio пред водещата Надежда Василева в следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.