На 30 април за 15-та поредна година ще отбележим Международния ден на джаза, който беше учреден от ООН и ЮНЕСКО през 2011 г. по идея на легендарния пианист, композитор и бендлидер Хърби Ханкок. Празникът обединява хора и общности по целия свят, насърчавайки мира, междукултурния диалог и взаимното разбирателство. Тази година Чикаго беше избран официално за глобален град-домакин на Международния ден на джаза. „Развълнуван съм, че Чикаго, моят роден град, е домакин на Международния ден на джаза през 2026 г. Именно в залата на моята гимназия в Чикаго открих джаза - събитие, което запали страст и отдаденост към тази мощна форма на изкуство. Джазът отвори врати към творчество, себеизразяване и свобода.“ – казва Хърби Ханкок, посланик на добра воля на ЮНЕСКО, съобщава Jazz FM Radio, част от bTV Radio Group.

На 30 април в Lyric Opera в Чикаго ще се проведе All-Star Global Concert. В него ще участват артисти като Ди Ди Бриджуотър, Маркъс Милър, Джейкъб Колиър, Грегъри Портър и др. Към тях ще се присъединят музикантите от Чикаго Боби Брум, Ърнест Докинс, Кърт Елинг, Хърби Ханкок, Маркис Хил, Джоел Рос и Джахари Стампли. Концертът ще се излъчва на живо по целия свят в YouTube, както в сайта jazzday.com, във Facebook и други платформи, достигайки до милиони зрители в повече от 190 страни. В България може да се гледа от 3 часа сутринта на 1 май.

Международният ден на джаза през 2026 г. отбелязва и символичното завръщане на честването в САЩ. През 2016 г. празникът беше отбелязан в Белия дом, като домакини тогава бяха президентът Барак Обама и родената в Чикаго първа дама Мишел Обама. След като миналата година домакин на глобалния концерт на звездите беше Абу Даби, сега вниманието на световната джаз общественост се насочва към Чикаго.

Начело на местните програми е Чикагският джаз алианс, обединяващ коалиция от граждански и културни организации, инициирана от големия джаз вокалист Кърт Елинг и ръводена от Тони Карман, основател на EXPO Chicago. Алиансът включва важни организации от региона, работещи в сътрудничество с Джаз института „Хърби Ханкок“. Партньорите осъществяват едномесечна програма за образование и работа с общността, включително майсторски класове, концерти, временни представления, младежки програми и сътрудничество с големи културни, образователни и граждански организации в Чикаго, както и с местни колежи и университети и известни джаз клубове в района, като гарантират, че Международният ден на джаза ще достигне до публиката в отделните квартали на Чикаго.

Международният ден на джаза през 2026 г. ще обхване хиляди събития по цял свят. Артисти, преподаватели и организации от всички краища на земното кълбо ще представят майсторски класове, джем сешъни, панелни дискусии и образователни семинари, подчертавайки трайната роля на джаза като мощна сила за единство, диалог и културен обмен.

Първо мащабно международно честване в София организират НДК, Jazz FM и Асоциация „Фестивалите в България“ в партньорство с Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и с гостоприемството на гранд хотел Astoria. Публиката ще има възможност да чуе на живо най-значимия съвременен алт саксофонист от новото поколение Патрик Бартли, който пристига със своя квартет и с новата си оригинална програма. На 29 април американските артисти ще проведат майсторски клас в Националната музикална академия, а на 30 април ще изнесат концерт в Зала 3 на НДК. Събитието ще бъде последвано от афтърпарти в лоби бара на Гранд хотел „Астория“. То ще бъде водено от Борис Петков (пиано) и Цветомир Радев (кларинет) от първото издание на „Jazz FM за младите“. Прочетете повече ТУК

