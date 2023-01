Как цветовете и дрехите могат да променят човека и как да изберем това, което е най-подходящо за всеки един от нас? В студиото на bTV Radio гостува консултантът по личен стил Румяна Пенева. Тя е филолог и журналист по професия, но от 15 години се занимава с анализ на цветовете.

„Промяната в стила може да бъде на много нива. Тя може да бъде много мъничка и наистина да промени някакви съществени неща, веднага да получите обратна връзка и от друга страна може да бъде много голяма, революционна, така че хората да не те познаят на улицата. Така че - зависи кой на каква промяна е готов и колко големи стъпки е готов да направи. Моят съвет е винаги хората да се обърнат към специалист, който предлага решения и наистина да потърсят професионална помощ, защото както се обръщаме към дизайнер, за да ни намести къщата, както се обръщаме към определени специалисти, когато ходим на лекар, така и имидж-консултантът може да даде обективна, неутрална гледна точка за хората, независимо от техните идеи, мнения и мисли по отношение на външния им вид“, казва Румяна Пенева. Тя съветва при избора на дрехи, хората да гледат дали това, което им харесва, им свои добре на тях самите.

„Ние сме тези, на които дрехите служат, а не дрехите да имат свой самостоятелен живот. Дрехите са наши служители, те работят за нас, за да ни покажат – освен да изглеждаме по-красиви, да изглеждаме и адекватни с това, което сме“, посочва Румяна Пенева.

„Реално аз задавам на хората в каква посока да действат. Какви цветове са подходящи, какви да махнат от гардероба, каква прическа, какъв цвят на косата, изглеждат като малки неща, но за много хора е много голяма и смела стъпка. В зависимост от това кой каква готовност има да предприеме тези действия, резултатът зависи от действията. Голяма промяна може да има, ако следваш тези съвети, ако ги живееш, ако ги вкараш в живота си. Това е като всяка диета, когато ти казват какво да ядеш, но ако не го правиш – полза никаква“, допълва още консултантът по личен стил.

Румяна Пенева казва още, че има много цветове, които могат да бъдат подходящи за един човек, но въпросът е да се определи в коя гама са те: „Първото нещо, което трябва да направим е да се ориентираме в коя гама са те – топли или студени цветове. Но това е нещо, за което не всеки има тази наблюдателност и усещане за цветовете. Когато знаеш какъв е твоят цветови тип, знаеш, че за теб има определена гама цветове, които са подходящи. Хубавото е, че помежду си те могат да се съчетават и да правят различни комбинации и тогава отпада това ,че няма какво да облечеш“.

„Модата винаги се променя. Модата е тенденции, които идват и си отиват, те се въртят. Естествено, че за да изглеждаме адекватно, ние се съобразяваме с модата, когато искаме да се внедрим в някакво общество и да сме социално приети. Модата има различни течения – тийнейджърите вкараха доста ретро, винтидж дрехи в облеклото си от 80-те години. От друга страна зависи къде искаш да бъдеш. Хубаво е да се съобразяваме с модата, но за мен основното нещо е индивидуалните особености, които всеки има. И от тук да кажем – индивидуалните десени и личен стил. Всеки казва, че има личен стил, но личният стил, който си мислиш, че имаш и личният стил, който идеално пасва на теб и изгрява твоята личност с него са две различни неща. Аз съм голям привърженик на капсулния гардероб от гледна точка на това, че подкрепям минимализма, подкрепям човек да няма много неща, не подкрепям консуматорската култура, аз съм за идеята повече качествени неща и материи, неща, които да ни радват самите нас, а не да има количество и трупане. Качествените дрехи, интересни – това е нещо, което подкрепя един пълноценен гардероб. Капсулата е нещо хубаво, но не можеш да създадеш капсула, ако не си знаеш цветовете и стила. Тези универсални капсули, които предлагат блогърите с неутрални цветове като бежово, кафяво, сиво – не за всеки е подходящ бежовият цвят, кафявият, черният – така че няма универсално решение в капсулата, но ако човек си познава цветовете, знае какви десени и кройки са подходящи, от тази основа може да тръгне да създава капсулен гардероб, който да е работещ и ефективен за самия човек“, казва още Румяна Пенева.

Още от съветите на консултанта по личен стил можете да чуете на звуковия файл.