Девет авторски песни бяха допуснати до втория кръг на конкурса „New University Talent“ на Нов български университет, който се реализира с медийната подкрепа на bTV Radio Group. Гласуването на публиката започна 9 май, на адрес: (https://talent.nbu.bg/bg/platforma-za-glasuvane) и ще продължи до 31 май. Вижте повече ТУК

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Евелина Андреева, журналист и директор "Стратегическо развитие и маркетинг" в НБУ:

„New University Talent“ популяризира младите таланти, като създава първите им видеоклипове и професионални звукозаписи. Голямата награда за победителя във второто издание на конкурса включва професионален аудиозапис в Радио-телевизионния център на Нов български университет и създаване на музикален видеоклип. Финалистите ще имат възможност да се представят пред широка публика чрез галаконцерт, да бъдат включени в ефирните и дигитални канали на радиостанциите N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock, както и да участват в музикални събития и концерти. Освен това песента-победител ще получи пълен дигитален мениджмънт от музикална компания Muze Music, които са партньор на проекта.

Чрез конкурса „New University Talent" Нов български университет отваря вратите на модерно оборудваните студиа на Радио-телевизионния си център, за да подкрепи младите изпълнители, композитори, текстописци, аранжори, създаващи оригинален музикален продукт. Популяризиране на младите таланти и насърчаването на музикалното образование са в основата на партньорството между Нов български университет и bTV Radio Group, които от години работят в подкрепа на бъдещите артисти, както и за представянето на разнообразна високостойностна музика и качествено информационно съдържание.