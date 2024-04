“Грешките, които можем да направим в CV-то са доста” Това каза в ефира на bTV Radio HR- експертът Борислава Георгиева. “Като започнем от формата, да няма правописни грешки, да започнем от настоящата си позиция и да е консистентно. Колкото си писал за един работодател, толкова напиши и за другия. Това, което ще те отличи е да напишеш с факти това, което си постигнал”, допълни тя.

“Професионална снимка, на която гледате напред, не в профил. CV-то да е кратко и ясно - страница, максимум 2. Миналата седмица получих от много опитен човек CV от 8 страници, което не е добре. За тези от вас, които имат по-креативни професии повече от добре дошло е към CV-то да си добавите портфолио с ваши проекти и продукти, които сте правили”, обясни HR-експертът Георги Първанов.

Цялото интервю с Борислава Георгиева и Георги Първанов може да чуете в прикачения звуков файл.