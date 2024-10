В началото на отоплителния сезон - как да избираме електроуреди и как да пестим енергия? Какво трябва да знаем за отделните видове отопление? Темата за мръсния въздух е постоянно актуална в ежедневието ни. Има ли някаква технология или иновация, с която можем да се справим с този проблем? Чуйте съветите на енергийния експерт Йордан Дочев.

