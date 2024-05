Как да предпазим кожата си от вредните лъчи? Какви кремове да използваме и как да се подготвим за лятото? Чуйте съветите на д-р Мария Тончева - дерматолог, магистър по естетична медицина от Университета в Ница, международен лектор и тренер по миниинвазивни процедури пред водещата Лили Ангелова.

