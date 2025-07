Жегата атакува сърцето

Интензивните горещини в България и на Балканите могат да бъдат сериозно изпитание за сърдечно-съдовата система. Според кардиолога д-р Ценка Бонева най-уязвимите групи са хората с хипертония, исхемична болест, аритмии, диабет и сърдечна недостатъчност. При тях симптомите често включват главоболие, замайване, сърцебиене, болка в гърдите, дехидратация и дори загуба на съзнание.

Много пациенти в горещините изпадат в електролитен дисбаланс, губят калий, натрий и магнезий чрез потта. Това може да доведе до аритмии, включително екстрасистоли и предсърдно мъждене.

Снимка: iStock

Не пипайте лекарствата си без лекар

„Пациентите, които са на постоянна терапия, не бива да променят сами дозите – това задължително трябва да се направи след консултация с кардиолог“, подчертава д-р Бонева. Някои медикаменти засилват ефектите на жегата и изискват адаптация.

Особено внимание се обръща на възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания, които са най-уязвими на топлинен стрес.

Опасните температурни разлики

„Скачането“ от помещения с климатик на 18°C към външни температури от 35–40°C може да доведе до сериозни съдови реакции – спазми, аритмии, инсулти. За предпочитане е температурата в дома да бъде 24–26°C, а не рязко по-ниска. Разликата с външната среда не бива да надвишава 10–12 градуса.

Снимка: Canva

Физическа активност: кога и колко

Спортът е полезен, но само извън най-горещите часове. Между 11:00 и 17:00 ч. трябва да се избягва всякакво натоварване на открито. Препоръчителни са тренировките сутрин до 08:30 и вечер след 19:00.

Алкохолът и кофеинът трябва да се ограничат, особено на плажа. Бирата не е забранена, но не трябва да замества водата.

Пийте вода – дори когато не сте жадни

Оптималната хидратация е 30 мл вода на килограм тегло дневно, средно около 2 литра. Не се препоръчват сладки, газирани или кофеинови напитки. При интензивна физическа активност може да се добавят електролити и минерали като магнезий, калий и цинк. Полезни храни за баланса: кайсии, банани, спанак, риба, краставици, домати.

Превенция на инциденти

Сигналите като сърцебиене, главоболие, гадене или припадък изискват незабавно охлаждане и почивка. Хора с кардиологични проблеми трябва винаги да носят списък с медикаментите, които приемат, и контакт на своя лекар.

„Всеки трябва да познава собственото си тяло и да не отлага, ако усети дори лека промяна“, обобщава д-р Бонева.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с кардиолога д-р Ценка Бонева от УМБАЛ "Александровска":