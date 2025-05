Как да разпознаем фалшивия мед на пазара и каква е причината в някои райони на страната да загиват 80-90 % от пчелите? За качествата на меда, какво количество произвежда страната ни, за вноса от държави като Китай, Украйна и Турция, и за контрола на пазара - чуйте целия разговор в ефира на bTV Radio и Андрей Велчев от Сдружение „За достъпна и качествена храна“ и с Михаил Михайлов, председател на Обединения български пчеларски съюз - на следващия звуков файл.

