Как да пазим здравето си, когато въздухът е замърсен? Пулмологът д-р София Ангелова отправи препоръки в предаването „За града“ по bTV Radio.

Тя описа как мръсният въздух разболява: „На първо място се дразнят очите, на второ място са дихателните пътища. Белият дроб се опитва да изчисти токсините и затова се появява кашлицата. Но има хора с повишена реактивност на дихателната лигавица, които реагират и със затруднения в дишането. Този период може да отключи и алергиите. Фините прахови частици влияят и върху имунните клетки и потискат действието им, затова се увеличава броят на острите респираторни инфекции, а също и на пневмониите.“

Ето какви съвети даде за грижа за здравето д-р София Ангелова: „Пациентите с ХОББ и астма редовно да приемат своите инхалаторни медикаменти. Пациентите със сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания да приемат редовно своите подържащи медикаменти. Децата, които имат все още недоразвита дихателна система, трябва по-малко да са навън, а когато това се случи, шалче да покрива нослетата им. Учениците да спортуват на закрито. Хронично болните да ограничат излизанията навън, а ако това е задължително – да носят маски, същото важи и за работещите на открито. Здравите хора да избягват тичането, тъй като поемат по-дълбоко фините прахови частици. Оксидантният стрес в организма е много силен, затова трябва да помогнем на тялото с прием на плодове и зеленчуци.“

Интервю на Светослав Николов: