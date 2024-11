84% от жените са били подложени на сексуален тормоз в обществени пространства поне веднъж в живота си. От тях само 25% са получили помощ от някого. Причината за това е обезпокоителният факт, че цели 86% от нас не знаят какво да направят, когато станем свидетели на подобни ситуации.

Това са резултатите от международно проучване за сексуалния тормоз в обществени пространства, проведено от L’Oréal Paris в сътрудничество с Ipsos. Оказва се, че сексуалният тормоз в обществените пространства е проблем номер 1, с който се сблъскват жените по целия свят. Последиците са дълготрайни и засягат всички аспекти от живота на жените – от свободата на придвижване до самочувствието. Всеки акт на уличен тормоз оставя дълбока следа, променяйки поведението, нарушавайки личната самооценка. Жените започват да избягват определени места, преосмислят външния си вид и се чувстват несигурни, когато излизат сами. Уличният тормоз в крайна сметка може да доведе до това жените да станат невидими в обществото.

Снимка: iStock

В сътрудничество с международната неправителствена организация Right To Be, френският козметичен гигант стартира глобалната програма Stand Up срещу уличния тормоз. Програмата се фокусира върху повишаване на осведомеността за уличния тормоз и овластяване на хората чрез методологията 5D, набор от ефикасни действия, разработени от Right To Be, за да се даде възможност на всички да се намесват безопасно, когато станат свидетели на уличен тормоз. Организацията, която започва като блог, създаден от млади хора с цел споделяне на лични преживявания, свързани с тормоз, бързо прераства в глобална инициатива. Right To Be работи в общностите, за да разбере проблема, да стимулира публичните разговори и да разработи иновативни стратегии, които да доведат до сигурна и приветлива среда за всички.

Програмата е приобщаваща и е насочена както към мъже, така и към жени, защото всеки може да бъде част от решението. За да се изгради това глобално движение, програмата се разширява и в местните общности в сътрудничество с местни неправителствени организации и експерти по насилие, основано на пола.

Главната амбиция на програмата е да се противопостави на уличния тормоз там, където се случва, достигайки до колкото се може повече хора. Обучения се организират в училища, на фестивали, на обществени места – навсякъде, където е необходимо. За да бъде програмата максимално достъпна, е създаден и специален уебсайт, където можете да научите повече и да се обучавате онлайн.

От старта на програмата на 8 март 2020 г., над 3 милиона хора са обучени в 45 страни, като амбицията е да се достигнат 4 милиона до края на 2025 г.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Диана Видева от сдружение „Деметра“ - Бургас:

Сдружение Асоциация Деметра вече 27 години активно се застъпва за равенство и социална справедливост в България. Те се отличават със своя холистичен подход, свързвайки предоставянето на социални, психологически и правни услуги с образование и овластяване на индивида. Успехът на Деметра се крие в тяхната отдаденост, експертиза и способност да ангажират партньори от всички сектори – правителствени институции, местни власти, бизнес и академичната общност, както и международни организации. Тази силна мрежа от партньорства позволява на Деметра да реагира ефективно на нуждите на общността и да допринесе за положителни промени в обществото.