Как да си намерим първата работа след университета? Как да компенсираме липсата на опит в CV-то и по време на интервю? Университетите помагат ли на завършващите да започнат работа? Чуйте съветите на HR - експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева пред водещата Лили Ангелова.

