За поредна година се отчита над 30 % ръст на оборотите в онлайн търговията, каза в интервю за bTV Radio създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“. Тя даде и полезни съвети как можем да върнем нежеланите подаръци, получени за празниците.

„За да върнем подаръка, трябва да разполагаме с касова бележка, това е документът, който удостоверява покупката – че сме си взели нещо и то е именно от този търговски обект. По отношение на законодателството, то вменява на онлайн търговците в 14-дневен срок да приемат по-голямата част от стоките. Има такива, които са изключения по хигиенни съображения – например бельо, козметични продукти, които при нарушаване на целостта на опаковката могат да се променят свойствата и качествата на самия продукт, дори да станат опасни или пък продукти, свързани с права на интелектуалната собственост – софтуери, игри, това са все групи продукти, които не могат да бъдат връщани, дори онлайн. В търговската мрежа нямат законово задължение тези търговци да приемат обратно стоки, но пък ако са решили да възприемат такава добра практика, могат да го направят. Нашите наблюдения са, че засега го правят чуждите компании, но те дават по-дълъг от този 14-дневен срок, който е законово установен за онлайн търговците – обикновено 30 дни. Информират своите клиенти предварително с едни табели, които слагат в търговските зали. Често е изписано и на гърба на касовата бележка какви са условията, при които можете да го направите – ако има изключения, най-често е бельо – пише, че тази група стоки не могат да бъдат връщани“, посочи Габриела Руменова.

Тя коментира и какви са правилата, когато хората решат да продадат нежелани подаръци и вещи.

„Когато физическо лице реши да продаде свои вещи, няма задължение да спазва правилата, които законодателството налага на тези лица, които извършват това като своя професионална дейност. Това означава, че те нямат задължения да издават касова бележка, да осигурят гаранция на стоката, нито пък право на отказ в 14-дневен срок. Мисля, че е подходящо да апелираме към всички хора, които са решили да продадат свои подаръци, защото им се дублират или не са това, което желаят, да бъдат коректни, да не предлагат за продажба стоки, които са повредени и на които липсват елементи. Когато правят снимки и описание, нека да бъде вярно и да не бъде подвеждащо за хората, които са го купили, защото и те могат да бъдат от отсрещната страна и би било доста неприятно“, коментира Габриела Руменова. Тя даде и примери за жалби от страна на потребители:

„Онлайн търговията се развива доста бурно и за поредна година отчитаме над 30 % ръст на оборотите в онлайн търговията, така че и повечето подаръци бяха купени по интернет. Имаше потребители, които сигнализираха за неработещи кодове за отстъпки. Знаем, че това е много популярна практика да предоставят индивидуални кодове за отбив от цената 10-15-20 %, но понякога се оказва, че тези кодове не работят. Имаше недоволство от страна на хората. Имаше дама, която се оплака, че не могат да върнат парфюм, който струваше над 100 лева, но се оказа реплика, но е бил представен като оригинален парфюм. Помогнахме, в рамките на един ден, след като ги насочихме как да си подадат писмена жалба към търговеца и предоставихме стандартен формуляр за отказ, в рамките на следващия ден им бяха възстановени парите“.

Цялото интервю с Габриела Руменова можете да чуете на следващия звуков файл: