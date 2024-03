“Наблюдаваме “охлаждане” на пазара на труда в ИТ индустрията” Това каза в ефира на bTV Radio HR експерта Борислава Георгиева.

“Доста са намалели отворените позиции в сектора. Някои компании увеличават търсенето, други свиват, трети са замразили плановете си за подбор, докато мине рецесията. ИТ индустрията продължава да е най-атрактивния сектор с много голяма добавена стойност за икономиката в България”, допълни тя.

“Това “охлаждане” на пазара на труда е резултат от цялостно охлаждане в ИТ бизнеса” Това каза специалистът по човешки ресурси Георги Първанов от Българската асоциация за управление на хора.

“За миналата година инвестициите в ИТ компании в САЩ са паднали от 460 милиарда на 100 милиарда, което е огромен спад. В България се отчита 50% по-малко регистрирани български и чужди ИТ компании за миналата година. Статистиките отчитат около 40% спад на обявите в сектора. Очаква се увеличение на търсенето на кадри от лятото

“Aко сте без опит, не се отказвайте - потърсете позиции, които са близки до технологиите, с които искате да работите. Например започнете работа в техническа поддръжка в компания, която разработва приложение с езика за програмиране, който вие искате да работите или сте изкарали курс.”, посъветва Георгиева.

Цялото интервю с Борислава Георгиева и Георги Първанов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.