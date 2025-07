Какво е интуиция и как да я чуем?

Интуицията е онзи моментен проблясък – първата мисъл, която идва мигновено и силно, без да е продукт на колебания и логическо обмисляне. Интелектът често идва след нея със съмнение и колебание. За да чуем интуицията, трябва да сме в покой – като спокойно езеро без вълни. Дишането и медитацията са ключови практики за успокояване на ума и достъп до интуитивното знание.

Интуицията при децата – потенциал, който чака да бъде отключен

"Децата притежават естествена спонтанност и невинност. Те нямат множество впечатления, които объркват ума на възрастния. Обучението на деца в интуитивни техники започва още от петгодишна възраст чрез игри, а след осемгодишна възраст се включват и по-сериозни практики като кратка медитация". Това сподели пред bTV Radio сертифицираният инструктор по йога, медитация и дихателни техники към Международната организация "Изкуството да живееш" Сана Асбей-Драгова. По думите й, всички деца, независимо от пола, имат потенциал да развият интуицията си. Скептицизмът, дори у малки деца, може да бъде преодолян с постоянство и упражнения – както показва историята на момиченце, което първоначално не вярвало, че е възможно да „вижда“ със затворени очи, но по-късно го постигнало с практика у дома.

Ролята на родителите – по-малко екрани, повече тишина

"Най-голямата пречка за интуицията на децата са мобилните устройства и прекомерното визуално натоварване. Те „замърсяват“ чистото съзнание на детето. Родителите трябва да бъдат твърди – не е нужно дете в първи клас да има постоянен достъп до телефон", подчерта Сана Асбей-Драгова. „Скуката“ не е враг – тя е катализатор на творчество. Когато детето скучае, то започва да измисля, да търси, да създава.

Събития с Гурудев Шри Шри Рави Шанкар – блаженство сред хаоса

В началото на август в България пристига основателят на програмите и техниките, които развиват интуицията – Гурудев Шри Шри Рави Шанкар. Публичните му събития в Пловдив, София, Варна и Павел баня ще включват медитации, отворени лекции и възможности за личен контакт с духовния учител. Също така се организира напреднал курс „В тишина“ – без устройства, с дълбока медитация, посветен на изчистване на ума.

Децата днес са възрастните на бъдещето

Според Сана Асбей-Драгова, развитието на интуицията е ключово за личностното и емоционално израстване. Във време на информационен шум, тази вътрешна тишина и връзка със себе си е безценна. Родителите трябва да я насърчават, защото децата, които развиват своята интуиция, ще пораснат като уверени, осъзнати и състрадателни възрастни.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със сертифицирания инструктор Сана Асбей-Драгова: