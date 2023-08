Кампания "Софийска вода за всички софиянци" има за цел да помогне на нашите четириноги съграждани в големите жеги. Като естествено продължение на инициативата “Вода без опаковка” можем да помогнем на всички четириноги софиянци да бъдат хидратирани и да оцелеят в непоносимата жега, защото те не могат да направят това сами. Всеизвестен факт е, че ако кучетата и котетата не консумират вода на редовни интервали, могат да се дехидратират и здравословното им състояние да се влоши. Затова организаторите отправят призив към всички привърженици на инициативата да помогнат на бездомно животно, като му напълнят купичка с вода. Повече за инициативата чуйте в прикачения звуков файл от Галя Куманова - Мениджър „Вътрешни комуникации“ в „Софийска вода“, дигиталният експерт Александър Иванов и Марина Георгиева от "Бандата на 1500-те".

