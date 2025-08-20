Гост на рубриката на bTV Radio „Господари на добрия вкус“ бе Марк Цеков - най-младият биоземеделец, фермер на био плодове в България.

Трудно ли е да си млад фермер в България?

Защо Марк Цеков избира родината пред Германия?

Как да разпознаем истинското биоземеделие?

Как практики на прабългарите се имплементират в съвременното земеделие?

Защо е важно да ядем ябълки?

Каква е магията на лактобацилус булгарикус?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Марк Цеков: