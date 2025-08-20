Гост на рубриката на bTV Radio „Господари на добрия вкус“ бе Марк Цеков - най-младият биоземеделец, фермер на био плодове в България.
Трудно ли е да си млад фермер в България?
Защо Марк Цеков избира родината пред Германия?
Как да разпознаем истинското биоземеделие?
Как практики на прабългарите се имплементират в съвременното земеделие?
Защо е важно да ядем ябълки?
Каква е магията на лактобацилус булгарикус?
Отговорите на тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Марк Цеков: