Инж.Иван Цанков и Аксиния Иванова са хората, чрез които българите в България могат да научат повече за българите в Аржентина. Те са създатели на първите испаноезични медии в страната - радио "Моята България", телевизия LosBulgaros TV и подкаст. Сред безспорните успехи на техните медийни канали са откриването на роднини, чийто потомци са наши сънародници, представяне на талантливи българи, за които не се знае достатъчно в южноамериканската страна и радиокурсове по български език за аржентинци. Дейността им се разширява с изграждането на културни мостове с българските общности в Колумбия и Уругвай.

Последното постижение на Иванова и Цанков е книгата „Българите в Аржентина – културна дипломация на новата емиграция“, която бе представена наскоро в Българския културен център в София. Изданието е на български и испански език и както авторите отбелязват, „представя обширна панорама, разкриваща дейността на българското дружество от Буенос Айрес и усилията на неговите членове за популяризиране на българската култура и духовност в Латинска Америка“. Книжният проект е „новаторски в технически аспект“, тъй като включва QR код, даващ на читателите достъп до „обширна мултимедийна информация“.

Авторите ще вземат участие в Празниците на българската литература, които ще бъдат организирани през ноември в столицата на Доминикана – Санто Доминго. Там Иван Цанков и Аксиния Иванова ще направят презентация на изложба, състояща се от 12 тематични пана, представящи различни аспекти от българската природа, култура, история, традиции, спортна слава и традиционна кухня.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Аксиния Иванова и инж.Иван Цанков, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

По информация на БТА, гражданската асоциация „Българите в Аржентина“, която двамата българи основават, е културна неправителствена организация, създадена през 2012 година в аржентинската столица. Водещата цел на българското сдружение е да популяризира българската култура и духовност в Аржентина и да спомага за обединението на сънародниците ни, живеещи в южноамериканската държава. Медийната им дейност бе отличена на журналистическия конкурс "Светове и цветове" на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България през 2021г.