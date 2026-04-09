“Българският бизнес все по-активно търси работници извън Европейския съюз заради задълбочаващия се недостиг на кадри.” Това каза в ефира на bTV Radio HR-експертът Георги Първанов. По неофициална информация през първото тримесечие на годината се отчита сериозен ръст на издадените разрешителни за работа, като броят им може да достигне близо 20 000. Част от увеличението се обяснява със сезонната заетост и подготовката за летния туристически сезон, но тенденцията показва трайно нарастваща зависимост от чуждестранна работна ръка.

Основната причина за това е липсата на достатъчно хора на пазара на труда. Въпреки че в страната има десетки хиляди безработни, голяма част от тях не отговарят на изискванията на работодателите или не желаят да заемат предлаганите позиции. Особено отчетлив е проблемът в по-нискоквалифицираните сегменти, където българските работници все по-рядко проявяват интерес. Това принуждава компаниите да търсят решения извън страната.

В други държави от региона вече са приложени различни подходи за справяне с подобен недостиг. Пример за това е Полша, която успешно е привлякла работници от културно и езиково близки държави като Украйна и Беларус. Там те се адаптират по-бързо и не само запълват позиции в нискоквалифицирания сектор, но и заемат места в инженерни и медицински професии. В България обаче преобладават работници от по-отдалечени държави като Киргизстан, Узбекистан, Индия и Непал, което създава допълнителни предизвикателства при адаптацията.

Най-сериозен недостиг на кадри има в туризма, ресторантьорството, селското стопанство, строителството, транспорта, логистиката и преработвателната промишленост. В здравеопазването чуждестранни работници се наемат основно за помощни дейности заради ограниченията, свързани с езика и признаването на дипломи. В някои случаи се търсят и специалисти от чужбина в сферата на услугите и аутсорсинга, особено когато се изискват редки езици.

