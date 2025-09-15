Ралица Авджиева и Николай Иванов са родители на 6 деца, сред които и две двойки близнаци. Как успяват родителите да организират времето си и да се справят с всичко, разказа в ефира на bTV Radio Ралица Авджиева.

„Общо взето си е чисто чудо, защото въртележката е на бързи обороти, а при нас денонощието винаги не стига, някой път се ляга доста късно, за да се успее да се свърши всичко и за другия ден, да се подготвят нещата, всичко изисква много екипна работа, предварителна подготовка и много ясна представа всеки какво прави. Всеки си знае задачата. Аз когато мога водя едните деца на градина, общо взето както сме казвали – мъжът ми се занимава с логистическите проблеми, които възникват и те са си доста, защото всяка сутрин излизаме с 6 деца, той ни разкарва по точките, след това прибираме едните, другите, много е натоварено, Марти вече е по-голям и се справя, обаче другите са с различни смени и доста се разкъсваме, всеки бърза, постоянно си в движение, нещо се пише в телефона, постоянно въртящо се колело сме ние!“, посочи Ралица на въпрос как се случва магията да организираш ежедневието на толкова голямо семейство.

„Засега са 4 деца в училище, 2 в детска градина, като най-големият – Мартин вече е в 8 клас, имахме една тежка година в избор на ново училище, Яни започва четвърти клас, предстои й външно оценяване, за първи път се сблъсква с такова нещо, Рали и Никол започват втори клас, а Калоян и Калина са вече трета подготвителна група в детската градина.“, обясни майката на 6 деца.

За подготовката за първия учебен ден тя разказа: „В последните няколко години съм се мобилизирала и започвам от август месец подготовката, като купувам основни неща и после допълвам по списъците от учителите. Не е лесно, при положение, че тетрадките са над 100 и доста неща се набавят всяка година, но с една добра подготовка по-рано се справям навреме. Вече с подвързването и другите неща става хаос, защото ги дават на всички еднакво и в един ден подвързваме по 60-70 учебника, тетрадки, гледам всичко да свърша за 2-3 дни, за да могат да започнат учебната година подготвени.“

„Искам да честитя първия учебен ден на всички ученици, деца, родители и най-вече учители!“, честити празника Ралица Авджиева.

