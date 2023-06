Какво е да попаднеш във въпрос на матурата за 10 клас? Един от текстовете, по които вчера писаха над 54 хиляди десетокласници е за двама български младежи, които спечелиха второ място на Световното първенство по дебати – Николай Ангелов и Румен Маринов. Николай разказа пред bTV Radio какво е да бъдат увековечени във въпрос в матурата:

„Беше забавно и интересно, особено защото братът на Румен всъщност се яви на въпросната матура, защото е по-малък и всъщност стана така, че отиде на матура и му се падна нещо, с което той е доста запознат с брат си. Беше приятен момент и набързо си направих ретроспекция, че ако има повече официализиране и въобще се говори повече за дебатите като един много добър метод за образоване на младите. Ще помогне и след като завършат гимназия, и като цяло дебатите са за всеки, за всякакви възрасти и аз с опита през годините съм го осъзнал – че нуждата да се изказваш, да комуникираш правилно, да слушаш другия и да си критичен към информацията, която те заобикаля, неимоверно е абсолютно позитивно умение, което помага на всякакъв етап от живота ти.“

Николай и Румен се подготвят за ново предизвикателство през лятото: „Европейското по дебати, което е второто най-голямо след световното в света ще се проведе в края на август в Бургас, за първи път в историята. Ние го организираме – аз и Румен и се надяваме да докараме всички страхотни умове, с които сме се запознали в целия свят за една седмица в България“, посочи Николай.

По отношение на това какво е забранено по време на състезания – обидният език и личните нападки, Николай казва: „Със сигурност всички неща, които наскоро сте виждали в българския парламент, по никакъв начин не се толерират и одобряват и не са ефективни, за да спечелиш определен дебат. Едно от нещата, които дебатите учат е, че такъв тип поведение не е ефективно да убедиш някого в нещо и буди по- скоро негативни емоции, отколкото позитивни. Важно е да се фокусираш върху фактите и да убедиш с истински доводи.“

Цялото интервю с Николай Ангелов пред bTV Radio за състезанията по дебати и политическия език, можете да чуете на звуковия файл.