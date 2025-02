До 2030 г. 22% от работните места ще бъдат променени, като ще бъдат създадени 170 млн. нови длъжности, а 92 млн. ще изчезнат. Това показва докладът Future of Jobs Report 2025, публикуван от Световния икономически форум. Очаква се това да доведе до нетно увеличение на броя на работните места със 78 млн. Какво означава това за пазара на труда чуйте от HR-експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева.

