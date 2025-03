„Ние най-често го коментираме във връзка със съня, защото си говорим как спим повече или по-малко, когато се прави тази промяна, но на практика тя има ефект върху всички органи и системи в организма, тъй като променяйки нашия централен часовник в мозъка, това е свързано и с промени в едни периферни часовници, които функционират във всеки един орган и всяка една клетка, които диктуват техните циркадни ритмични процеси в рамките на 24 часа, които са свързани да речем с обмяната на веществата, на мазнините, на кръвната захар, които са свързани с вариации на кръвното налягане, с отделяне на различни хормони. На практика дори малка промяна във външния часовник, която променя нашия ритъм на живо е свързана с промяна в целия организъм, която е неблагоприятна промяна, тъй като настъпва внезапно и активира нашите адаптационни механизми, тоест механизмите за приспособяване, които при някои хора, които са здрави и имат нормален режим и спят достатъчно, тези механизми се активират бързо и бързо компенсират, но при хора, които са хронично болни, които са възрастни, или при децата, които имат незрели такива механизми, тази промяна води до по-сериозен стрес, може да има и сериозни последствия.“ Това каза пред bTV Radio д-р Петър Чипев, специалист по медицина на съня, във връзка с предстоящото преминаване от зимно към лятно часово време на 29 срещу 30 март.

Целия разговор как по-лесно да се адаптираме към смяната на времето, можете да чуете на следващия звуков файл.