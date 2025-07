Как училище във варненско село успява да се превърне в дигигален център, става част от глобалната общност на образователни институции, които използват технологиите по иновативен начин, а в няколко паралелки изучават и японски език? Училище „Христо Ботев“ в село Цонево доказва, че образователната революция е възможна дори и в малко населено място. То е сред малкото в нашата страна, които имат статута на "Google референтно училище".

„В началото започнахме с чист и обективен анализ. Оказа се така, че една голяма част от колегите нямаха дигитални умения. Смея да твърдя, че беше доста сериозен процент, а може би деветдесет-деветдесет и пет процента. След този анализ си поставихме цели в посока на това да направим така, че колегите да преминат през серия от обучение чрез квалификации за дигитални умения и всъщност си поставихме максимално амбициозна и висока цел да станем Гугъл референтно училище в България. Предвид това, че там се прилага моделът едно към едно, трябва да имат Level 10 и Level 2 учителите, съответно преминати през обучения. Трябва да имаме Гугъл трейнер. Самите ученици трябва да имат персонални устройства и си поставихме тази цел и в продължение на година и половина подготовка. В края на април - началото на май дойде писмо от Гугъл, че сме одобрени и сме сертифицирани за Гугъл референтно училище,22-то в страната.“,разказа пред bTV Radio Ферхан Хасан, директор на ОУ „Христо Ботев“.

Училището си партнира с Центъра за творческо обучение, участва и в програмата "Училища за пример" на фондация "Заедно в час".

На въпрос как той самият е повярвал, че успехът е възможен и как е вдъхновил и учениците да повярват, Ферхан Хасан отговори:

„Благодарността от страна на учениците, тя е на момента, когато създадеш среда и когато създадеш условия при децата доброто и благодарността, така да се каже, което е за мен най-готиното признание на учителската професия, на момента се получава. Ходихме на едно състезание още в началото - по роботика в Горна Оряховица и за късмета на начинаещия, така да се каже, за първи път нашите ученици се класираха на пето място от двадесет и пет отбора. Банско и Разлог бяха само преди нас с двадесет отбора. И когато се върнахме, едно от децата, беше пролет, началото на лятото, откъсна клонка от вишни и каза: Благодаря, господине, за това, което правите за нас. И всъщност това е най-голямото удовлетворение и това да повярваш в децата, че те могат да направят така, че да повярват в мечтите си. И ние, възрастните, които можем да направим така, че тези мечти да станат реалност. И те, когато видят, че се случват тези чудеса, така да се каже, чрез образованието, още повече ни нахъсва нас като учители и като екип. И нашите деца участват във Space Camp в Измир, където е на най-високо ниво на системно обучение в региона. Оттам нататък пренасят това, което са видели и са чули там, разказват на своите съученици и се получава една синергия и се предава доброто - така да се каже, е заразно.“

За успеха на училището в село Цонево и от къде идва интересът към обучението по японски език, чуйте целия разговор на следващия звуков файл.