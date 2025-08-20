Курорт Атолука - едно невероятно красиво място в Родопите, с най-чистия въздух на Балканите. От интервюто на водещата Лили Ангелова с експерта по киберсигурност Ясен Танев ще разберете защо местните са измислили много хитър начин как всеки собственик на вила напълно демократично и онлайн да участва във всички решения и инициативи на селото. Първите вили с дигитален глас вече са факт и са част от новата дигитална общност на Атолука.“Трима приятели, подкрепени от още 20-тина други решихме да си разделим ангажиментите. Един ще се занимава с администрацията, друг с комуникацията, третият ще се занимава със социално-културната и духовната дейност. И ще легитимираме гласовете, защото всяка вила би трябвало да има своя глас. Трябва да има легитимен глас и трябва да знаем от какво се нуждаем, за да можем да приоритизираме. И ще ви дам пример. Ние тримата искахме да имаме алтернативен, високоскоростен интернет. И бяхме решили да инвестираме в Starlink връзка. Но се оказа, че имаме повече нужда от беседка, защото старата се срути. Сега се чува глас, че трябва да възстановим северната стена на параклиса. Нека този глас да бъде записан и да видим кой е готов да го подкрепи.” Чуйте цялото интервю в прикачения звуков файл.

