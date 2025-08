Парламентарната комисия по образованието тези дни одобри на първо четене промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Някои текстове предизвикаха сериозни обществени реакции през последните месеци. Сред тях е и въвеждането на „Добродетели и религии“, както и пълната забрана на мобилните телефони в училище. Предстои окончателното гласуване на текстовете след депутатската ваканция. След заседанието на ресорната парламентарна комисия стана ясно, че над 800 становища и над 2100 страници коментари от граждански организации, експерти и родители са игнорирани. За позицията на Асоциация „Родители“, чуйте интервюто със Зорница Трифонова на следващия звуков файл.

