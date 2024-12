Какъв процент от компаниите ще раздаде коледни бонуси? Какви са най-често коледните бонуси? Какъв процент от фирмите ще актуализират заплатите от 1-ви януари? Чуйте какво казаха в предаването “За града” HR-експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева пред водещата Лили Ангелова.

