Откриха ли щастието на сцената и в живота Коцето Калки и Мартина Табакова? Отговорът можете да потърсите в новата им песен «Търсехме щастие». Чуйте повече от интервюто на Коцето Калки и Мартина Табакова, разположено в звуковия файл:

Музикантите представиха песента като музикална премиера по bTV Radio. Видеоклипът е заснет на българското Черноморие през отминалото лято.