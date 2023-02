АСТРОХОРОСКОП ЗА 15.02 - 28.02.2023

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период ще осъзнаете, че пред вас се разкриват големи възможности за творчество и себеизява. Въпреки трудностите ще приключите със задълженията си по-добре от очакваното. Ако пътувате, бъдете внимателни. Успехът е с лекарите, юристите и политиците. При възможност избегнете нови делови срещи. Със старите делови партньори подпишете договор и се вслушайте в съветите на колегите си. През четирите почивни дни до края на месеца имате намерение да пътувате, затова на работното място сте отпуснати и без желание за работа. Съберете сили и отхвърлете най-важните си задачи за, за да си спестите напрежението. Здравето ви е стабилно. Личните отношение са в хармония.

ОВЕН

Двете седмици до края на февруари ви изненадват с проблеми по договори и неизплатени задължения, ако имате ваша фирма. Наложете си спокойствие. Имате възможност да предприемете промени, не ги отлагайте в търсене на стопроцентови гаранции за успех. Стабилизирайте завоюваните позиции. Не се впускайте в начинания. Възползвайте се от всяка благоприятна възможност за изява. През четирите почивни дни се притеснявате, че финансовото ви положение е нестабилно. Обмислете нови възможности за приходи. Анализът на постигнатото и на грешките ви е във ваша полза. Здравето ви е стабилно, ако не се гневите без причина. Разрешете проблемите в личния си живот, за да не прехвърчат искри.

ТЕЛЕЦ

От първия ден на периода може да получите предложение за пътуване зад граница, но преценете финансовите си възможности, въпреки че промяната ще ви се отрази добре. Преди пътуването осъществете делова среща с висшестоящи познати, които неочаквано ще предложат на някои от вас нова работа. Не се колебайте, ако отговаря на търсенията ви и желанието за промяна. Четирите почивни дни са изтъкани от странно напрежението, което ви е обзело неясно защо. Ще се освободите от него заради очаквани интересни новини. Здравето ви изисква да сте отговорни. Семейните ви отношения са стабилни, ако не допускате странична намеса. Не е изключена разправия заради ревност. Намерете начин да се извините.

БЛИЗНАЦИ

През двете седмици до края на месеца начинанията не си струват да рискувате, ако ви убеждават да финансирате нечии проекти, колкото и да са мамещи условията. Приемайте градивната критика. Без причина сте напрегнати и конфликтни. Около вас прехвърчат искри, които нямате желание да загасите и пожарът на скандалите ще лумне. Ще си създадете неприятели, ако не смекчите поведението си. През четирите почивни дни анализирайте случващото се и ще видите, че депресията, в която сте затънали, е безпричинна. Вашето вечно желание да блестите ще ви изиграе лоша шега. Здравето ви е нестабилно. Емоцията взима връх и са възможни проблеми и травми. Личните ви отношение не ви създават проблеми.

РАК

През двуседмичния период успехът е с вас, стига да не сте импулсивни и непредсказуеми. Работата ви спори, при това без напрежение. Пътуванията ви носят удовлетворение, не отказвайте командировка. Заредени сте с положителни емоции, гарантиращи ви хармонични отношения и професионално удовлетворение. И през четирите почивни дни вместо да си дадете време за отдих сте увлечени от работа, изискваща от вас да вложите много сили и нерви, за да я завършите. Въпреки това усилията от ваша страна ще ви донесат отлични приходи. Не бъдете прибързани, за да не си навредите. Здравето ви е нестабилно, защото се чувствате отпаднали и преуморени, а и ще се сблъскате с непредвидени трудности у дома.

ЛЪВ

През двуседмичния период е във ваша полза да стабилизирате постигнатото и да съхраните добрите делови отношения. Внимавайте, защото сте склонни към себеанализ, себевглъбяване и за изненада на всички сте готови да поемете чужда вина. Помощта ви няма да бъде оценена. Емоцията ви пречи да си наложите спокойствие, за да се справите с текущите си задължения. Не взимайте на важни решения, свързани с кариерното ви развитие, ако имате намерение да разширявате дейността на фирмата си. През четирите почивни дни ви очаква новина за финансови постъпления. Не се поддавайте на интриги и провокации, които целят да ви отклонят от вашите задачи. Здравето ви е сравнително стабилно. Личните отношения са хармонични.

ДЕВА

От първия ден на периода очаквайте радостна новина за предстоящи приходи, които сте си заработили, но плащането се забави. Разчитайте на интуицията си при начинания. Посветете времето си на работа, която е от значение за вашите планове. Осъществете необходимите срещи и се подгответе за разплащания с вашите партньори или подчинени. Не допускайте финансови загуби заради прибързани решения за инвестиции. Предупреждението на четирите почивни дни е, че сте подвластни на странично влияние и манипулации, които не е типично за вас. Особено внимателни да са заемащите ръководни позиции, за да не навредят на общественото си положение. Здравето ви е стабилно. В личния живот не е съвсем спокойно, но стабилността на отношенията ви зависи от вас.

ВЕЗНИ

През двете седмици до края на февруари ви радва хармония в отношенията, която ви зарежда с желание за активна работа. Обзети сте от творчески подем, от който ви съветвам да се възползвате на всяка цена. Избегнете проявата на емоции и нервност, които ще доведат до неочаквани обрати. Рискувате да развалите вече създадените отношения. Не се изкушавайте да се изявявате в области, които са ви непознати и не се поддавайте на желанието си да блеснете със знания. Няма да ви притесняват пречки и проблеми през четирите почивни дни, ако не сте прибързани и не прекалите в усилията си да завършите всичко започнато преди срока. Здравето ви е стабилно. Личните ви отношения изискват да сте отговорни.

СКОРПИОН

Двуседмичният период е изпълнен с емоции, които ви е трудно да овладявате, защото сте в противоречие с предложенията на вашите колеги. Не се впечатлявайте от критиката. Завършете вече започнати занимания. След това обмислете началото на ваши нови проекти. Използвайте без колебание информацията, която ще получите. Възможно е да допуснете грешки от прибързаност. Не давайте неизпълними обещания и не се съгласявайте да ви товарят с непосилни отговорности. Ако са ви предложили пътуване през четирите почивни дни, колкото и примамливо да е то, го откажете на всяка цена, независимо дали е делово или за отмора и разтуха. Здравето ви е стабилно, ако не си вредите сами. Личните отношения са хармонични.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на периода раздвижването на пазара ви радва, ако сте търговци. Умело се разпореждате с инвестициите и финансовите си запаси. Не оставяйте други хора да уреждат договорите по сделките, които сте уговорили, за да не ви провалят. Мнозина ще оценят вашето упорство и ще се убедят, че на вас може да се разчита. Разрешете спор и отхвърлете планираните служебни задачи. През четирите почивни дни до края на месеца трудностите са в изобилие. Не разчитайте че ще привлечете нови делови партньори. Напрегнати сте и склонни да спорите заядливо. Здравето ви е стабилно. В личен план си спестете разправиите, като не се поддавате на желанието си да пазарувате, без да мислите за спестяванията си, за да не изпаднете във финансови затруднения.

КОЗИРОГ

В началото на периода сте отпуснати и не ви се работи, но ви очакват нови и спешни задачи, с които сте задължени да се справите. Слушайте интуицията си, за да предприемете правилните действия и да приключите всичките си задължения. Не си навличайте проблеми с вашите колеги само защото сте решили да им противоречите. Всичко, което сте планирали за четирите почивни дни, може да се забави заради препятствия. Няма да се справите сами. Новини за проблеми на ваш колега, на когото държите ви притесняват. Подкрепете го с присъствието си. Вашето здраве изисква да сте грижовни. Помогнете на своята половинка да се пребори с тревогите си и съхранете хармонията в дома си.

ВОДОЛЕЙ

През двете седмици до края на месеца се радвате на положителни емоции. Общувате с хора, които са ви приятни и ви ласкаят. Не се поддавайте на тези ласкателства, защото ще претърпите загуби заради желанието си да сте щедри, а после ще се чудите как да си плащате месечните сметки. Овладейте вашата прибързаност и необмисляне на детайлите в работата. Срещите и разговорите не ви уморяват. Не е изключено рисковани финансови операции да се окажат много печеливши. През четирите почивни дни имате намерение да се видите с приятели, но сте принудени да пътувате. Трудностите са преодолими. Запазете спокойствие. Здравето ви е стабилно. Обърнете внимание на близките си и не се сърдете на критика от тяхна страна.

Чуйте и какво сподели Светлана Тилкова- Алена пред Георги Митов относно предсказването на земетресенията:

"Луната отговаря за здравето ни", припомни Алена в ефриа на bTV Radio. Тя сподели уязвимите места по тялото и забраните за операции през двете седмици в периода 15.02 - 28.02.2023, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луната е в Стрелец във вторник и сряда - Забранени са операциите, свързани с донорство, и тези на черния дроб.

Луната е в Козирог от четвъртък до събота - Забранени са операциите на костите, сухожилията и колянната става

Луната е във Водолей от събота до рано сутринта в понеделник - Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите.

Луната в Риби от понеделник до сряда рано сутринта - Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти.

Луната е в Овен от сряда сутринта до петък сутринта - Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката.

Луната в Телец от петък до неделя - Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици.

Луната в Близнаци в понеделник и вторник - Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята, дланите.