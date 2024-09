Между 3 септември и 5 октомври в DOT Sofia изложбата "Спирка София '70" с архивни фотографии от Панайот Бърнев в сътрудничество с "Българския визуален архив" и "Киноклуб Супер 8" дава възможност да видим София такава, каквато е била, но и да се замислим за промяната и непреходността на градския живот.

Откриване: 3 септември, вторник, 18:00 – 20:00 ч.

Кураторски тур с Тихомир Стоянов: 14 септември, събота, 17:30 ч.

Финисаж на изложбата и разговор с "Киноклуб Супер 8": 5 октомври, събота, 14:30 – 19:00 ч.

Снимка: Български визуален архив

DOT Sofia представя своята първа изложба, която ще постави началото на серия от събития, свързани с опознаването и документирането на района, в който се намира сградата, а именно Стара София - Район "Възраждане" и най-вече "Женския пазар".

Изложбата включва архивни фотографии от миналия век на най-стария столичен пазар - "Женския пазар", заснети от Панайот Бърнев и предоставени от Българския визуален архив. Курирана от Тихомир Стоянов и съкурирана от Веселина Сариева, селекцията предлага уникален поглед към архитектурния, социалния и психологическия облик на живота в този район през 70-те години на XX век.

Фотографиите водят на разходка из София през 1975 г., когато камерата на Панайот Бърнев е запечатала моменти от строящата се тогава Централна гара. Оттам преминаваме през Лъвов мост и пазар "Георги Кирков” - името на "Женския пазар" тогава, за да стигнем до ул. "Пиротска". Бърнев успява да улови тези моменти в непреднамерен и репортажен стил. Като фотограф, той оставя след себе си над 7000 филма, голяма част от които документират живота в София.

Уловените моменти в изложбата "Спирка София ’70" показват разнообразни аспекти от живота на обикновените хора - сърцето и пулса на всеки град, представяйки социалната динамика на времето. Храната и пазаруването на Женския пазар са заснети с автентичност и внимание към детайла. Кадрите разкриват и кварталния живот, изпълнен с човешки истории и взаимодействия.

В изложбата ще бъде представен и дигитализиран любителски филмов материал от 70-те години, предоставен от "Кино Клуб Супер 8", който допълва фотографиите и оживява човешките спомени от миналото.

Изложбата "Спирка София ’70" е второто публично представяне на част от архива на Панайот Бърнев, дарен на фондация "Български визуален архив" от дъщеря му Милена Иванова. Архивът е изцяло дигитализиран от екипа на "Български визуален архив", което позволява да запазим и споделим ценни моменти от нашата история.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кураторите Тихомир Стоянов от Български визуален архив и галериста и културен мениджър Веселина Сариева: