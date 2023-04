По повод 3 април, когато се навършиха 144 години от обявяването на София за столица на България, Столичната община организира до 14 април в Галерия на открито в парка пред НДК (алеята до кино „Кабана“) изложбата "София - сгради, истории, съдби". Тя показва кадри на 26 реставрирани сгради в София, съхранили в себе си историческите корени и културното наследство на града.

Снимките са на журналиста Митко Попов, който запечатва със своя фотообектив красотата на родния си град в проекта "Скритата красота на София", стартиран през 2018 г. във фейсбук. Изложбата ни връща повече от век назад във времето и изгражда мост между миналото и бъдещето, учи колко важно е да съхраняваме традициите си.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Митко Попов, разположено в звуковия файл: