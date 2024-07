Увеличаване на броя контейнери за разделно събиране на отпадъци, трицветна система на контейнерите за рециклиране и информационни кампании са новите мерки, които предлагат зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева и общински съветници от групата на "Продължаваме промяната-Демократична България(Спаси София)". Към момента броят на контейнерите за общ отпадък е 92 000, а местата за разделно събиране – 3000. Според Симеон Ставрев, 2/3 от столичани изхвърлят боклука в 2 контейнера, а само 1/3 – в три контейнера. Ето защо значително трябва да се увеличи броя на мобилните центрове за отпадъци, като в момента има 33 точки във всички райони. Идеята е да се увеличи броят на контейнерите в 16 района в столицата. При повреда или счупване на контейнера той трябва да се подмени за 12 часа в работните дни и за 24 часа в неработните дни. Броят на „зелените острови“ ще нарасне, като в момента такива локации са обособени в кварталите „Овча купел“, „Надежда“ и „Илинден“.

Работи се над идеята за въвеждане на кафяви контейнери, които ще бъдат предназначени за хранителни отпадъци и такива от органичен произход. „Правим ги по график. Имаше забавяне в раздаването на кафявите контейнери, но се стараем да наваксаме. По пилотни проекти ще ги закупим, като в кв. Вердикал- Банкя и в кв. Драгалевци- Витоша“, уточни за bTV Radio зам.кметът Надежда Бобчева.

„Изработва се концепция за пилотни проекти и надграждането им, в който всеки поток, вкл.хранителния, да може да се разделят за рециклиране. Проектите включват различни системи, напр. с торбички, като ще изпробваме различни методи. София е разнообразна и в различните райони биха работили различни системи“, смята общинският съветник Пламена Терзирадева.

„Този експеримент работи в Испания. Органичният отпадък е малко и ако се разделя на два потока- опаковки и органичен отпадък, показва добри резултати. Впоследствие може да се компостира или да се изхвърли на „зелен остров“. Заводът за отпадъци на София има инсталация за тази цел. Разделянето при източника не само на опаковките, но и на хранителните отпадъци, е ключово“, допълни общинският съветник Симеон Ставрев.

Your browser does not support the audio element.

Договорите със сметопочистващите фирми са изтекли. Общинските съветници изтъкнаха и че рециклирането е по-евтино за София и гражданите ѝ. "Тези рециклиращи фирми правят по около 100 млн. лв. оборот на година. Всичко това е оборот, който е от нашия отпадък, който ние си изхвърляме и те съответно рециклират и препродават. Така че е крайно време отпадъците да започнат да се разбират като ресурс, какъвто са", заяви Емилия Ангелова от групата на ПП-ДБ-СС.

Затова и всъщност едно от предложенията ни е централизиране на информационните кампании, тъй като продължаваме да наблюдаваме феномена, че хората все още не знаят, че кутията от мазната пица не може да се рециклира", добави тя.

Your browser does not support the audio element.

Сметките показват, че Столичната община заплаща 400 лв. на тон отпадък на сметопочистващите фирми за транспортиране, обработка на отпадъка, изгаряне в частни инсталации и т.н. Компаниите правят по около 100 млн. лв. оборот на година. „Ако рециклираме, а не хвърляме просто в сивите контейнери, могат да се спестяват между 15 и 20 млн. годишно", каза още Ангелова. По думите й, с тези средства могат да се построят 2 или 3 квартални паркинга всяка година.

Новите мерки за разделно събиране на отпадъци в София, бяха отхвърлени от Комисията по околна среда на Столичния общински съвет с гласовете на ГЕРБ, БСП и отцепниците от „Възраждане“. Окончателното решение за въвеждането им трябва да бъде гласувано от Столичния общински съвет на предстоящото заседание в четвъртък, 25 юли 2024г.