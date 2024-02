Проектът „Съседите“ с куратор Васил Владимиров и автори Лилия Топузова, Красимира Буцева и Джулиан Шехирян ще представи България на 60-ото издание на Венецианско биенале за изкуство. То ще се проведе от 20 април до 24 ноември 2024 (предварително откриване на 17, 18 и 19 април) под мотото Stranieri Ovunque – „Чужденци навсякъде“. Фокусът на изданието са темите за миграцията, изгнанието и „чуждестранния произход“. През 2024г. е единадесетото национално участие на България (първото е през 1910, следват представяния през 1942, 1948, 1964, 1993, 1999, 2007, 2011, 2019 и 2022) и ще се реализира в експозиционното пространство Зала „Тициан“ (Sala Tiziano) в Centro Culturale Don Orione Artigianelli, близо до Моста на Академията.

Проектът не представя спомените на оцелелите от политическото насилие на комунистическия режим в България. Целта е изкуството в него да послужи като прошка, споделят Красимира Буцева и Джулиан Шехирян. Те са сред авторите на проекта и разкриват посланията пред bTV Radio. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов:

Your browser does not support the audio element.

Повече за авторския екип:

Красимира Буцева е визуален артист, изследовател и писател, живее между София и Лондон. Красимира е старши лектор в Лондонския колеж по комуникации, част от Университета по изкуства в Лондон (University of the Arts London). Трудовете ѝ присъстват както в галерийни пространства, така и в академични списания.

Джулиан Шехирян е мултимедиен артист, изследовател и писател, който живее между Филаделфия, САЩ, и София. Той е докторант по история на науката в Принстънския университет (Princeton University). В своята художествена практика Джулиан създава сайт-спесифик и пространствени мултимедийни инсталации, които използват архитектурни пространства, предмети

Лилия Топузова е професор по история в Университета на Торонто (University of Toronto). Тя е историк и режисьор, чиято работа е разположена между историята и паметта, особено във връзка с политическото насилие, мълчанието и травмата.

Кураторът Васил Владимиров е завършил бакалавърска степен по модерна история и политика в Royal Holloway, University of London и магистратура по политическа социология в London School of Economics and Political Science. Неговата практика като куратор е на границата между изкуството, политиката и историята.