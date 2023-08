Какви са правата ни и как да получим обезщетение в случай на отменен или закъснял полет – ето съветите на Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център:

„Действително в Европейския потребителски център периодично получаваме оплаквания за закъснели полети, за отменени полети и това са около една трета от всички оплаквания, по които работим през годините. В последно време предвид факта, че повече хора пътуват заради почивки или по друга причина, забелязваме леко увеличение на тези жалби. Първото нещо, което трябва да знаят хората, когато полетът им закъснее, че трябва да получат информация от страна на авиокомпанията. Това означава да разберат и да бъдат информирани колко време се очаква да бъде закъснението, и съответно ако това закъснение е повече от 2 часа, потребителите имат право на така наречените грижи. Това означава – отивате на летището, информирани сте, че полетът ви закъснява, минават 2 часа и авиокомпанията трябва да ви предостави или ваучер за закупуване на напитки и храни, или самите храни – сандвичи или нещо подобно за подкрепяне. Ако това не се случи, може пътникът сам да си го осигури, като е препоръчително да пази касовите бележки, за да може впоследствие да бъдат компенсирани тези разходи. Това е задължителна грижа, която се осъществява от страна на авиокомпанията, независимо от причината за закъснението. Ако това закъснение продължи по-дълго във времето и е необходимо да се осигури нощувка, авиокомпанията също е задължена да осигури такава нощувка или ако няма такава възможност и пътникът сам си осигури хотел, авиокомпанията впоследствие трябва да осребри тази сума. Разбира се, нашият съвет е хотелът да бъде в рамките на разумните граници, за да може впоследствие авиокомпанията да възстанови сумата. Ако закъснението продължи впоследствие и пътникът се качи на полета, и пристигне на крайната точка на пътуването с повече от 3 часа закъснение, той може да има право и на парична компенсация. Тази компенсация и изплащането й зависи от причината за закъснението. Ако причината е свързана с така наречените извънредни обстоятелства – това означава буря, снеговалеж през зимата, някакъв вид проблем, който е извън контрола на авиокомпанията, то тогава тя е освободена от задължението да изплаща парична компенсация. Ако обаче причината за закъснението е свързана с нещо, което е в нейния контрол и тя е отговорна за това закъснение, то тогава пътниците могат да имат право на подобно обезщетение. Неговият размер зависи от разстоянието на полета, като за най-масовите полети в рамките на Европа до 1500 км, размерът на обезщетението е 250 евро. Много е важно да се знае, че това обезщетение не се плаща автоматично, тоест пътникът трябва да си го поиска. И затова нашият съвет е ако попаднете на закъснял или отменен полет, да попълните формуляра, който има на всяка авиокомпания, на нейната страница в интернет, и да поискате подобно обезщетение. В случай, че не успеете да се справите сами и авиокомпанията е регистрирана в друга страна от ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното Кралство, пътниците могат да се обърнат за съдействие към нас от Европейския потребителски център, като държа да подчертая, че нашата помощ е безплатна и без такси.“, посочи Соня Спасова.

Целия разговор в ефира на bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.