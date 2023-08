“Продължават проблемите с достъпа до инсулин на диабетно болните. Засега се справяме, но това е временно - не може да бъде безкрайно” Това каза в ефира на bTV Radio Елисавета Котова, председател на „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет”. “За съжаление това се случва и в други европейски държави. Дори и там, където се произвежда инсулинът. Но там нещата се нормализираха, докато при нас все още не. Не може да няма наредба, която да прекрати реекспорта, така че да има необходимото количество в България”, каза още тя.

Цялото интервю с Елисавета Котова можете да чуете в прикачения звуков файл.