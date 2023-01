След голямото харчене на средства през декември, януари е месецът, в който много хора прибягват до тегленето на кредити, за да се справят до първата заплата за годината. От онлайн платформата „Ние, потребителите“ съветват за какво да внимават хората, когато решат да теглят бързи кредити. Създателят на платформата Габриела Руменова съветва бързи кредити да се вземат само в краен случай.

„Нашият съвет, както и на всички финансови консултанти е до бързи заеми да се прибягва само при крайна необходимост, защото знаем, че те са скъпи, рискови. Сега излезе проучване, което показва, че 12% от попадналите в това проучване, са купили подаръци за празниците на кредит. Спрямо предходния период, това е значително повече, тъй като тогава са били само 3 процента. Това означава, че се увеличават бързите заеми поне по това време на годината, и действително точно сега през януари е моментът, в който трябва да говорим както за какво да внимаваме, ако не ни достигат средствата, както и как можем да се откажем от вече взети заеми“, коментира Габриела Руменова.

„Какво трябва да проверим преди да изтеглим заема: преди всичко при какви условия ще ни бъде отпуснат този кредит. Това можем най-лесно да си изясним, когато погледнем така наречения стандартен европейски формуляр, който всеки кредитор по закон е длъжен да предостави безплатно. Там има информация, която е свързана с отпускането, усвояването и издължаването на кредита по един много систематизиран начин. Можем да видим каква е общата сума, която ще ни бъде отпусната, тази, която ще трябва да върнем, какъв е лихвеният процент, годишният процент на разходите – това е един много важен показател, по който е най-добре да се сравняват всички възможни предложения, между които ще избираме. Също така в този стандартен формуляр трябва да бъде попълнен срокът на договора, броят и размерът на погасителните вноски. Това е така наречената преддоговорна информация, която заляга после и в договора, който ще подпишем, а към него вече има и общи условия, които също много внимателно трябва да се четат, защото там понякога има неравноправни клаузи, а при сключването на договорите понякога също се прилагат различен тип нелоялни практики“, каза още Габриела Руменова.

