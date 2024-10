На 9 октомври 2024г. в София пристига популярната и вече много обичана в България сръбска група ABBA Real Tribute Band. Те ще отбележат 50 години от премиерата на легендарния хит на ABBA "Waterloo". Грандиозното шоу Dancing Queen ще се проведе в Ивент центъра на улица "Пиротска" 5 в София. Събитието ще бъде придружено от дегустация на невероятните вина на монашеската република Атон, а организаторите обещават още много изненади и подаръци. Вратите отварят в 19.00ч. Потърсете билети ТУК

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора на концерта Евгения Стайловска, разположено в звуковия файл:

ABBA Real Tribute Band от Зренянин - Сърбия е създадена през ноември 2007 г. Съставът се състои от образовани и опитни музиканти, събрани с обща цел, а именно да доближат до днешната публикd хитовете на легендарната шведска четворка. С оригинално изпълнение, костюми и хореография, групата напълно пресъздава атмосферата и духа, които царяха на концертите на ABBA.

Хитове като Waterloo, Chiquitita, Dancing Queen, Mamma Mia, S.O.S и много други, са изпълнени по оригинален начин, без да излизат от рамките на автентичното. Този вид музика дори и днес не е загубил популярността си и може да бъде еднакво интересен за музикална публика от всички възрасти и култури.

Снимка: Gostclub1

ABBA Real Tribute Band са:

Анджела Ишич (вокал)

Милица Янкучич (вокал)

Бошко Джелилович (китара и вокал)

Марко Пейчич (клавишни)

Дамир Мойсин (бас)

Себастиян Керекеш (барабани)

Олгица Ерделян (бек вокал)