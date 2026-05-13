Папи Ханс представя новия си студиен албум „Слънцето“ – проект, който още преди излизането си, се утвърди като едно от най-обсъжданите и очаквани събития в българската поп музика. Той бе издаден официално на 8 май.

Албумът включва 13 песни, като 6 от тях бяха издадени предварително с видеоклипове и бързо се превърнаха в едни от най-хитовите заглавия в последните месеци. Именно това превърна „Слънцето“ в един от най-предварително търсените и „пресейвнати“ български албуми до момента, а интересът към останалите неиздадени песни нарасна значително още преди премиерата.

„Слънцето“ е концептуален проект, изграден като контрапункт на предходния албум на артиста „Цветовете на тъгата“ и носи ясно изразена промяна в емоционалната перспектива – към светлина, движение и надежда.

„Това е поп музиката такава, каквато аз я разбирам. Това, че те кара да танцуваш не значи, че трябва да има безсмислен текст“, споделя артистът. И това се усеща - песните от албума не губят дълбочината и смислов заряд за сметка на ритъма си.

В основата на визуалната концепция на „Слънцето“ стоят картите Таро - не като мистичен елемент, а като система от архетипи и символи. Папи Ханс използва всяка карта като отправна точка за разказ, свързвайки отделните песни с различни образи от Голямата аркана. Този подход превръща албума в многопластово преживяване и провокира слушателите да търсят по-дълбоки значения зад музиката.

Премиерата на „Слънцето“ идва в изключително силен период на Папи Ханс. Напълно разпродаденият му концерт на 30 май в Arena 8888 Sofia – с капацитет от близо 15 000 души – е още едно доказателство за мащаба на тази вълна. Очаква се всички песни от новия албум да бъдат представени на живо като част от спектакъла.

„Слънцето“ е пътешествие от мрака към светлината. От застиналост, към танц. Точно това внимание към детайла, тази отдаденост към изкуството и публиката си, прави Папи Ханс артист, който трудно се побира в категорията „поп“.

„Слънцето“ вече е наличен във всички стрийминг платформи.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Папи Ханс, разположено в звуковия файл:

Папи Ханс представя новия си сингъл „Едно“ - шестото парче от албума „Слънцето“. „Едно“ разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане в импулс за движение.

Във видеото Папи влиза в ролята на матадор, изправен срещу „бика“ в лицето на своята бивша възлюбена, опирайки се на метафората за невидимите конфликти, които продължават да съществуват между двама души, дори след раздялата.

Папи Ханс определя албума „Слънцето“ като естествен противовес на предишния си проект „Цветовете на тъгата“. Докато предходният албум носеше по-интровертна и меланхолична енергия, „Слънцето“ залага на живот, движение и светлина, без да губи емоционалната си дълбочина. Шестте вече издадени сингъла ясно очертават тази посока.

