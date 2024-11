bTV Comedy ще отбележи 15-тата си годишнината в компанията на звездата от "Новите съседи" Начо Герерос. По този повод публиката ще има възможността да се срещне отблизо с екранния Коке от емблематичния комедиен сериал. Събитието ще се проведе на 30 ноември (събота) от 11:00 до 14:30 ч. на ет.2 в Paradise Center на бул. „Черни връх“ 100, гр. София. Вход свободен!

Професионален екип от талантливи актьори стои зад озвучаването на хитовата испанска поредица. Какво е да озвучаваш „Новите съседи“? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов от bTV Radio с дублиращите актьори Светломир Радев и Александър Воронов: