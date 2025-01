Днес отбелязваме Деня на родилната помощ и Бабинден по стар стил. Празнуват професионалистите в родилната помощ - лекари и акушерки, а родилките им изказват благодарност и признание за проявените грижи и всеотдайност. В миналото празникът се е свързвал с бабата – най-възрастната жена, която е помагала при раждането на жените. За призванието да даряваш живот ви срещаме с акушерката от “Майчин дом” Мариела Маринска, която е с 44 години стаж. Чуйте защо не трябва да се страхуваме от раждането и какво се промени в медицината през последните години от интервюто на водещата Лили Ангелова с Мариела Маринска в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.