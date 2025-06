„Най-вероятно става дума за черен леопард, има някаква вероятност да е и ягуар, при който също се среща тази черна окраска, но поне това, което видях от кадрите, макар и от далече, начинът, по който се движи котката, насочва повече към леопард. Това е вид голяма котка, доста сериозно животно и много опасно, и наистина проблемът е много сериозен, независимо ,че се пускат шеги и майтапи по този повод, ситуацията е много сериозна. Това животно трябва да бъде отстранено или уловено по най-бързия начин.“ Това каза пред bTV Radio Радко Сертов, главен куратор на ОП „Зоологическа градина“ – София, за издирвания опасен хищник край Шумен.

„С капан доста ще е трудно да го хванат, те са доста умни животни и при положение, че то има начин да си намира храна свободно, едва ли ще влезе в капан, би влязло в капан, ако е до крайна степен огладняло. Иначе относно поведението му, това са предимно нощно активни животни, макар че когато е гладно, ловува и през деня и може да се движи и през деня, обикновено през деня предпочита да почива някъде на сянка, обича да се катери по дърветата, там спи, затова и при търсене трябва да се има предвид, че освен земята и храстите, трябва да се наблюдават и дърветата, защото те могат да си минат и то да ги гледа отгоре. Много добре се слива с околната среда, много добре се крие, изключително трудно е да бъде забелязано, това е много голямо предизвикателство.“, посочи още Радко Сертов.

„Желателно е да не го срещат хората това животно, защото може да се случи нападение, то може да убие човек за секунди. То толкова добре се слива с околната среда, че човек докато го види, ще бъде нападнат. Това, което се виждаше от клипа не беше много разумно, но беше от далечно разстояние. Добре, че човекът, който снимаше, не направи опит да се приближи до животното, да го стресне по някакъв начин, защото тогава можеше да се получи лош резултат.“, обясни Радко Сертов.

