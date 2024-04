Какво представлява сколиозата, как се лекува, и за какво да внимават родителите? Това обясниха в ефира на bTV Radio Петър Петров – физиотерапевт и управител на „Сколио център България“ и Силвия Гордеева, управител на фондация „Живот със сколиоза“. На 29 юни в София предстои международен форум, който цели да привлече вниманието към проблема и възможните решения.

„Сколиозата е сложен процес на изкривяване на гръбначния стълб, там не се наблюдава само страничното му отклонение, затова и терапията при него е доста сложна, и се наблюдава изкривяване на гръбначния стълб в 3 равнини, имаме и ротация, и странично отклонение, и наклон на гръбначния стълб. Затова и терапията е доста сложна. Що се отнася до това кога може да бъде установена най-често - в общи линии в ранната училищна възраст и по-скоро в предпубертета, тогава най-лесно се забелязва, тъй като има най-големи опасности за прогресиране на сколиозата. Някъде около 3% от населението имат идиопатична сколиоза, тоест това е сколиоза, която е с неустановен характер - няма ясна причина, поради която се е отключила.“, обясни Петър Петров.

„Според мен една от най-основните грешки е, че детето е здраво и това поражда неглижиране на проблема. Имаме здраво дете, което леко започва да се изкривява и родителите казват – то сега не е моментът да заведем детето на лекар, виждаме, че едното рамо е малко по-високо от другото, изчакваме с терапията, защото са празници, или лятото ще отидем на почивка и после ще вземем мерки, а всяко едно забавяне води до прогресия и това е много голяма грешка при родителите. Трябва да се вземат мерки незабавно.“, посочи Силвия Гордеева.

„Най-важното е ранното откриване на проблема и е много деликатен моментът - да не се изпусне, особено в точно този период около 9 години, пред пубертета, защото в този момент има опасност от бързо прогресиране и от едни малки кривини и градуси, за 2-3 месеца могат много да се влошат нещата, особено в най-бурният период на растеж. Затова е много важно да се обърне внимание, хората да се обърнат първо към личния лекар, който да направи бърз скрининг и след това ако има някакви проблеми, да се обърнат към специалист, който работи със сколиози по-задълбочено.“, каза още Петър Петров.

Целия разговор с Петър Петров и Силвия Гордеева можете да чуете на звуковия файл.