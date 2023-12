Чуйте интервюто на Георги Митов със Светлана Тилкова- Алена, която представя двуседмичния хороскоп до края на годината в звуковия файл:

Прочетете и подробния АСТРОХОРОСКОП ЗА 18.12 - 31.12. 2023

ОВЕН

През втората половина на декември всички сте настроени купонджийски и мислите за почивка и празнични дни. Съветвам ви, ако имате собствен бизнес, да внесете ред в счетоводството на вашата фирма, особено при ретроградния Меркурий, който властва до края на годината. Очаквайте приходи. Деловите срещи в работните дни са градивни. Не се отказвайте да ги осъществите. Бъдете отговорни към вашите задължения. Ще се радвате на небивал успех, който е причината за колегиална завист. Трудностите са преодолими. Шестте почивни дни ви носят приятни мигове и запознанства, които ще ви донесат бъдеща полза или чувствени преживявания. Преди празниците пазарувайте, за да избегнете опашките в магазините. Подгответе се и посрещнете Бъдни вечер. На следващия ден пригответе Коледната трапеза и бъдете само с най-близките си хора, за да си спестите злост и завист, ако сте поканили гости. През последния ден на годината очаквайте новина за приходи от приключването на отдавна започнати начинания, които отлагахте заради липса на време. Посрещнете с добро настроение Новата 2024 година, особено ако компанията ви е приятна.

ТЕЛЕЦ

Втората половина на декември, въпреки че вече сте заредени с празнични мечтания за почивка и пътувания, планираното делово пътуване ви носи полза. През работните дни приемете трудностите като предизвикателство и докажете, че не се притеснявате от тях. Меркурий е ретрограден до края на месеца. От една страна, работата ви спори, а от друга, може сами да се провалите, ако се вслушвате в измамни съвети. Предпазвайте се от депресия, породена от желанието ви да надскочите собствените си възможности. Почивните дни са цели шест, но ако сте дежурни, проблемите на работното ви място са незначителни. Отстранете ги и се отдайте на работа. Очаквани финансови постъпления ви дават възможност да мислите за инвестиции. В неделя подгответе трапезата за Бъдни вечер, но и вас съветвам да сте само с най-близките си хора. На следващия ден посрещнете и Рождество Христово! Неочаквано за вас ще получите подкрепа като подарък в празничния и почивен ден. Търговците жънат неочаквани приходи в тези дни. Преодолейте вашата чувствителност, нерешителност и съмнения. Посрещнете, доволни от постигнатото, Новата 2024 година.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на втората половина на декември планираните промени са причина за трудности, но въпреки тях бързо ще се справите със задачите си. Не рискувайте, особено при ретроградното движение на Меркурий, което обхваща дните до края на месеца. Ще ви изненада новина за финансови постъпления. Преценете какви разходи имате да покривате и тогава харчете за удоволствие. От начинанията ще спечелите добри пари, ако не се колебаете и рискувате с умерени инвестиции. Използвайте свободното си време през работните дни и за голямото празнично пазаруване. През шестте почивни дни за периода не се доверявайте на подвеждащи ви предложения за празничните дни. Вашите импулсивни решения и емоционални реакции ви вредят. Посрещнете Бъдни вечер само с най-близките си хора. Не бива да каните роднини, които ще ви развалят настроението и ще мърморят недоволни. На следващия ден, отново със семейството си, посрещнете и Рождество Христово! През последния ден на годината се отдайте на рутината. Възникналите проблеми в семейството са ви развалили настроението, но ще надмогнете яда си. Преценете къде допуснахте грешка в поведението си. Посрещнете Новата 2024 година, доволни от постигнатото през предходната.

РАК

През втората половина на декември и при все още ретроградния Меркурий сте обзети от желание да постигнете деловата си цел на всяка цена. Бъдете внимателни, не постъпвайте непочтено с вашите колеги и делови партньори, ако искате да имате тяхната подкрепа. Заемете се с деловите си задължения, въпреки че не ви се работи предпразнично. Ако сте сдържани, ще избегнете конфликтите на работното място. Всички рисковани начинания са провал. Не е желателно да пътувате. Шестте почивни дни са време за отмора въпреки служебните задачи. Подгответе се за празничните дни. Посрещнете със семейството си Бъдни вечер. В понеделник отпразнувайте Рождество Христово, но предупреждавам, че въпреки празничния ден сте готови да се срещнете с ваши познати, с които имате желание да създадете общ бизнес. Не проявявайте доверчивост. Не спорете. През последния ден на годината сте бодри, дейни, неотразими, самоуверени, до степен да си спечелите врагове. Опитите да покажете знанията си и да наложите мнението си ще предизвикат недоволството на околните. Весело посрещане на Новата 2024 година!

ЛЪВ

От началото на периода сте наивно добронамерени. Съветвам ви да не се доверявате на предложенията на непознати хора. Не споделяйте плановете си при ретроградния Меркурий. Работата ви носи признание и уважение. Бъдете пестеливи, ако правите покупки. Начинанията са повлияни от импулсивните ви действия. Направете оценка на отношенията си на работното място, за да избегнете бъдещите проблеми. Не пропускайте да планирате разходите за следващия месец. През шестте почивни дни зависи само от вас дали да сте в продължителен отпуск, или сте решили да отхвърлите изостаналите задачи. Ако сте дежурни, разчитайте на себе си и успехът ще е с вас. Посрещнете Бъдни вечер с най-близките си. На следващия ден подгответе и отпразнувайте Рождество Христово! Избегнете финансовите загуби. От вас зависи да съхраните спестяванията си. Имате възможност да разрешите личните си проблеми. Сторете го преди настъпването на новата година. През последния ден на годината не пропилявайте шансовете си за доходна работа за началото на настъпващата години заради колебливост. Посрещнете Новата 2024 година, доволни от постигнатото.

ДЕВА

През втората половина на месеца имате невероятни възможности за нова работа, за делови срещи, за инвестиции, обещаващи ви бърза печалба. Бъдете предпазливи в начинанията, защото периодът е напрегнат, а при старта на планираните начинания Меркурий е ретрограден. Общувате с удоволствие, но бъдете разумни. Работните дни са заети и с мисли за празничните. Нищо не е в състояние да ви попречи на плановете, ако вие самите не решите да се отдадете на развлечения преди отреденото им време. Въпреки шестте почивни дни имате възможност да докажете не само професионализма и интелекта си, а и да отстраните проблемите, породени от допуснати грешки. Подгответе трапезата за Бъдни вечер в очакване на Рождество, а на следващия ден празнувайте Коледа. Не се ядосвайте, ако вашите близки проявяват неразбиране към вашите идеи – обичайно поведение около нервността при пазаруването заради празничните дни. През последния ден на годината не давайте заеми на близки и познати. Бъдете внимателни при обсъждане на работа, свързана с обществени организации и финансови документи. Весело посрещане на Новата 2024 година.

ВЕЗНИ

През двете седмици до края на декември ще се натоварите с привидно непосилна работа, с която ще се справите. Веднага ще ви платят, а приходите будят завистта на околните. Тези от вас, които са подготвили за подпис договори за сътрудничество, да ги прочетат още веднъж при ретроградния Меркурий. Ако разчитате на себе си, успехът на работното място ще ви споходи. Желанието ви да се противопоставяте и да спорите ви превръща във врагове за вашите колеги. Обмислете начините за стабилизиране на дейността си, ако развивате ваш бизнес. Намерете бързо решение на проблемите си. Не се вживявайте в съветите и критиката на злонамерени хора. Пътуването, което планирате, ще има добър завършек, ако е обвързано с деловата ви дейност. През шестте почивни дни ви изненадват интересни познанства. Подгответе трапезата за Бъдни вечер. На следващия ден посрещнете с вашето семейство и най-близките си хора Рождество Христово! Промените са във ваша полза. През последния ден на годината бъдете критични към постъпките си и забравете непланираните инвестиции. Неувереност в силите ви е причина да се стремите към самота. От вас зависи да посрещнете с доволство от постигнатото Новата 2024 година.

СКОРПИОН

От първия ден на двуседмичния период емоцията може да се превърне в причина за сериозни професионални пропуски. Ако я овладеете, резултатите от работата ви ще са отлични, но това зависи само от вашето добро желание. Ще постигнете целите си, ако сте отговорни към задълженията си и не се опитвате да властвате над вашите колеги и партньори. Очакват ви делови предложения и завършване на текущи задачи. Пътуванията са нежелателни, а Меркурий е ретрограден. Проведете отлаганите делови срещи и разговори. Чувствате се в най-активната си форма, не позволявайте да ви разсейват и да пилеят времето ви. Със служебните си задължения ще се справите въпреки трудностите. През шестте почивни дни пазаруването може да се окаже трудно, но ще осигурите нужните покупки. Подгответе трапезата за Бъдни вечер и бъдете със семейството си! На следващия ден, отново сред вашите близки, празнувайте Рождество Христово! Ако се налага, въпреки празничния ден се заемете със задълженията си. През последния ден на годината не провеждайте делови разговори за финансиране. Разсеяни сте и може да се съгласите на недогледани условия, които да ви донесат трудно преодолими загуби. Посрещнете в добра форма и оптимистична перспектива Новата 2024 година.

СТРЕЛЕЦ

Последните две седмици от годината ви носят както успехи, така и проблеми. Съветът ми е да се отдадете на рутинните си задължения и да не допускате провал заради импулсивни начинания. Поставяйте си постижими цели. Избягвайте случайните запознанства, които ще ви напрегнат. Създайте си положителни емоции. Не се товарете с работа, която е над вашите възможности. Идеите ви ще срещнат разбиране и подкрепа. Не мислете за възможните трудности, за да не ги предизвикате сами. В никакъв случай не провеждайте делови разговори, свързани с възможност за инвестиции. Дори и да ви канят с много обещания – откажете, а и Меркурий е ретрограден. През шестте почивни дни за периода сте изпълнени с надежди и планове, реални и постижими. Пазарувайте предпразнично. Подгответе с вашите близки трапезата за Бъдни вечер! На следващия ден отпразнувайте Рождество Христово! Дните са изпълнен с приятни изживявания. През последния ден на годината бъдете справедливи към исканията на близките ви, колегите, партньорите ви и търпеливи при разговори с тях. Трудностите, породени от ваши действия, са преодолими. Весело посрещане на Новата 2024 година.

КОЗИРОГ

И тази година се изтъркаля неусетно. Пред последните две седмици проведете разговорите на работното място само ако сте напълно уверени в правотата си и във възможността да се справите с възложените ви задачи, а и Меркурий е ретрограден. Не отказвайте предложената ви допълнителна работа, особено ако ви носи добри приходи, след като ви предстоят сериозни разходи. Промените са във ваша полза, стига да го осъзнаете навреме и да ги подкрепите. Отстоявайте принципите си. Успехът ще бъде с вас, ако не проявявате нетърпение и не сте прибързани. Пригответе се за нови задачи. Очаквайте информация за приходи. Ще стабилизирате финансовото си състояние. Шестте почивни дни ви позволяват да работите, но изискват да отделите време на вашите близки и на семейството си. Пригответе трапезата за Бъдни вечер. На следващия ден и за Рождество Христово, като ви съветвам по възможност да избегнете роднинско гостуване! През последния ден на годината имате сили да се справите с трудностите въпреки неприятностите, които ви създават вашите близки. Пътуванията ви носят полза, но в нервността си сте способни да предизвикате загуби. От вас зависи да не се предавате във властта на емоцията. Посрещнете с добро настроение Новата 2024 година.

ВОДОЛЕЙ

От началото на двуседмичния период овладейте прибързаността си и успехът ще ви споходи отново. Не си струва да го пропилявате заради желание да надскочите себе си или да се докажете пред вашите колеги, а и Меркурий е ретрограден. В никакъв случай не жертвайте кариерата си. Началото на нови занимания ще ви разочарова. Заемете се с рутинните си задължения и проявете търпение, за да се справите. Избягвайте запознанствата, обещаващи ви неприятности. Овладейте емоцията си, защото може да ви попречи на решенията. Ограничете срещите и разговорите си. Усамотете се. През шестте почивни дни за периода не пилейте енергията си напразно в занимания с проблемите на ваши роднини, които отново и нагло се чудят как да ви убедят да им дадете пари. Не проявявайте щедрост, която не е заслужена. Подгответе трапезата за Бъдни вечер! Бъдете само сред семейството си. На следващия ден се пригответе да отпразнувате Рождество Христово! Ако работите в празничните и почивните дни, не се ядосвайте. През последния ден на годината избегнете неприятностите и конфликтите със странични и дори непознати ви хора. Очаквайте новина за подобряване на материалното ви състояние - заслужено и навременно. Весело посрещане на Новата 2024 година!

РИБИ

Двуседмичният период до края на годината е обвързан с рутинна работа, особено при ретроградния Меркурий, който ви помага да се справите с всичките си изостанали задачи. Способни сте да дадете най-доброто от себе си и да блеснете с възможностите си на работното място. Не се доверявайте на странични съвети. Плановете ви да започнете нова дейност, която обещава добри парични постъпления, ще се осъществят. Трудности, които няма как да предвидите, са породени от непознати хора, появили се неочаквано около вас. Въоръжете се с търпение и ги отдалечете. Бъдете прозорливи, ако се налага провеждането на делови разговори, свързани с работата ви и подписването на дългосрочни договори. През шестте почивни дни имате да пазарувате, ако не сте го сторили преди това. Избегнете напрежението и разправиите у дома, свързани с празниците. Дори и да се занимавате със служебните си задължения, не пренебрегвайте и тези в дома ви. Подгответе трапезата за Бъдни вечер, а след това посрещнете Коледа. В празничния ден е време да преразгледате вече създадените от вас делови отношения. През последния ден на годината се налага да разрешите натрупалите се проблеми у дома. Не сядайте зад волана. Посрещнете в добро здраве и с отлично настроение Новата 2024 година!

СЪВЕТИТЕ НА ЛУНАТА ЗА НЕЖЕЛАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД

Луна в Риби - Забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система

Луна в Овен - Забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето - включително пластичните, филърите и ботоксът, ваденето и лечението на зъби.

Луна в Телец - Забранени са операциите на щитовидната жлеза, на гърлото, ваденето на сливици, лечението и ваденето на зъби.

Луна в Близнаци - Забранени са операциите на белите дробове, на хранопровода и трахеята и на дланите.

Луна в Рак - Забранени са операциите на жлъчката, стомаха и панкреаса, включително и пластичните за уголемяване или намаляване на бюста.

Луна в Лъв - Забранени са операциите на сърцето, кръста и диафрагмата.

Луна в Дева - Забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена заради бавното зарастване на тъканите.