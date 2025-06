Какво откриха учените в космоса? На всеки 44 минути космически обект на около 15 000 светлинни години разстояние изпраща взрив от радиовълни и високоенергийни рентгенови лъчи. Това противоречи на всичко, което астрономите са смятали, че знаят за звездите. Повече за интересното откритие чуйте от доц. д-р Янко Николов от Институт по астрономия с НАО - БАН пред водещата Лили Ангелова в предаването "За града" по bTV Radio.

Your browser does not support the audio element.