Чуйте астрохороскопът и лунния календар на Светлана Тилкова-Алена в периода 16.11 – 30.11.2024:

ОВЕН

От началото на периода отхвърляте с лекота служебните си задължения. Няма да липсват и притеснения, защото се чудите как да не пропуснете уговорената романтична среща. Разчитайте преди всичко на собствените си сили! Бъдете внимателни, ако ви предстои пътуване! Вашите колеги се опитват да ви развалят настроението. Предизвикали сте ги с нападателното си поведение. Не взимайте важни решения и не подписвайте финансови документи. Проявата на недоверие и прекалената ви мнителност са причина за конфликти на работното място. Успехите и провалите ви в този ден зависят само от вас. Стига да следвате верните ходове, е възможно да ви предложат повишение, защото вашият началник одобрява работата ви. Мерете всяка дума и действие, за да не пропилеете добрия си шанс! През петте почивни дни сте обзети от желание да постигнете деловата си цел на всяка цена, но това не е причина да досаждате на важни за вас хора в този период. Бъдете внимателни, а не напористи, не постъпвайте непочтено с вашите колеги, партньори и близки, ако искате да имате тяхната подкрепа! Бъдете внимателни към предложенията за инвестиции! Очакваните промени на работното място са изцяло във ваша полза. избягвайте критиката и не показвайте лошото си настроение на работното място. Не прекалявайте с вслушване в безсмислените разговори, които водят вашите колеги, а вие сте любопитни и постоянно надавате ухо!

ТЕЛЕЦ

От събота – първия ден на периода, не се осланяйте на късмета си, а работете и ще се радвате на високи постижения. Не са изключени неочаквани делови предложения и шанс да сключите договор за допълнителен бизнес. Не забравяйте служебните си задължения, за да не заслужите забележка или финансова санкция! Успехът е с вас, ако целите да постигнете договореност, която ще ви поведе към нов финансов връх. Заемете се с всичко сами, за да сте сигурни в крайния резултат. Завършете започнатите сутринта служебни задачи. Съдбата ви закриля въпреки трудностите на работното място. Засилва се увереността ви, че успешно ще се справите със задачите си в поставения срок. Пазете се от негативно влияние! Контролирайте емоцията! Въпреки плановете ви за петте почивни дни, които да готови отдавна, не бива да се колебаете да ги промените, защото имате задачата да приключите с възникналите проблеми на работното място, които не бива да отлагате. Начинанията са забранени. Обзело ви е добронамерено и доверчиво настроение. Съветвам ви да не се доверявате на предложенията на непознати хора. Не споделяйте плановете си. Бройте до десет, преди да говорите и преди да обмислите промени, за да избегнете предстоящи финансовите загуби. От вас зависи да съхраните спестяванията си.

БЛИЗНАЦИ

През втората половина на месеца бъдете внимателни на работното място. Избегнете запознанствата. Предпазливостта е задължителна при инвестиции, за да не предизвикате финансови загуби и разправии с вашите колеги, началници, партньори. Проведете разговорите, с които искате да ги убедите да разширите дейността на вашата фирма. Въпреки че за пореден път сте извор на идеи, без да сте сигурни, че ще бъдат подкрепени от вашите началници, колеги или партньори, не бързайте, предложете ги след месец, след настъпването на новата година. Очаквайте трудности, свързани с постигането на мечтаните приходи, но заради потиснатото ви настроение не пропилявайте шансовете си за уговаряне на доходна работа! Приемете делово предложение! През петте почивни дни не уговаряйте делови срещи, защото може да ви разочароват заради невъзможност да постигнете очакваните договорености. Имате възможност да докажете не само професионализма и интелекта си, а и да отстраните проблемите, породени от допуснати грешки. Изпълнени сте с желание да докажете на всички вашите способности. Предпазвайте се от предложенията за уж печеливши, но всъщност губещи инвестиции. С работата си се справяте отлично. Нищо не е в състояние да попречи на плановете ви, ако вие самите не решите да се отдадете на развлечения.

РАК

През целия петнадесетдневен период не отказвайте, ако ви предложат да се заемете допълнително с отговорна задача, ще я приключите бързо. Не ви съветвам да обмисляте и обсъждате смяна на професията си или работното си място, защото ви липсва професионална квалификация за новото място. Не се вживявайте в съветите и критиката на злонамерени хора, които дори не са запознати с вашите знания и квалификация. Пътуването, което планирате, ще има добър завършек, ако е обвързано с деловата ви дейност. Ще успявате, като овладеете прекалената си емоция на работното място. Желанието ви да се противопоставяте и да спорите ви превръща във врагове за вашите колеги и хората странят от вас. Завършете започнатата работа, защото е от значение за материалното ви състояние! След това планирайте следващия месец, а вечерта ще ви донесе заслужено приятни емоции. Въпреки че не ви се работи, ако през петте почивни дни ви предложат допълнителна работа не я отказвайте. Тя ще ви донесе както добри приходи, така и признание. Трудностите са много. Бъдете коректни при изпълнение на служебните си задължения. Ваши познати да ви бъдат полезни при преодоляване на служебните проблеми. Трудности ще ви попречат да осъзнаете съществува ли и къде е измамата в направените ви предложения. Ако останете на работното място до късно предупредете вашите близки, за да си спестите ревността и скандалите. Не провеждайте делови разговори!

ЛЪВ

От събота обмисляйте спокойно и с разума си всичко, което предприемате. Ако сте предпазливи, ще ви изненадат приходи. Няма да ви подминат и интересни делови предложения. Стабилизирайте служебните си позиции. Заемете се с рутинната си работа и си гарантирайте заплащане на завършени задачи! Вечер, доволни от постигнатото, бъдете с вашите близки и се отдайте на почивка и сладки приказки. Пътуванията ви носят удовлетворение, стига да сте в добра форма и не сте колебливи в исканията си. Със служебните си задължения ще се справите въпреки трудностите. Възможни са сблъсъци с ваши колеги, ако сте засегнали техните интереси. Изяснете се и не се отказвайте от целите си. Проблемите у дома не са причина за разсеяността ви, нито ви пречат да се справите със служебните си задачи. Разбирателство, което повишава качеството на работата ви. Чувствате се в най-активната си форма, а това дразни ваши колеги и не е изключено да ви спретнат интрига. Почивните дни ви носят полза чрез вашите професионални постижения и неочаквани запознанства и са факторите, които ви оказват влияние. Заемете се със задълженията си, ако за вас денят е работен. Очаквайте разрешаване на финансови проблеми. Проведете отлаганите делови срещи и разговори! Вечер си дайте почивка и не се занимавайте с нищо! Постепенно възстановявате отношенията си с делови партньори.

ДЕВА

От първия ден на периода бъдете предпазливи и не избързвайте с крайни решения. Не се оплаквайте от трудностите. Вашите близки ви подкрепят в начинанията, но се откажете ако се налага и се отдайте на рутинните си служебни задължения, вместо да допускате грешки заради разсеяност. Вашата активност изнервя околните. Опитайте се да се задълбочите в работата си, въпреки че постоянно някой ви прекъсва, за да избегнете досадни грешки! Дразните се от невъзможността да работите, но няма как да се справите чрез проява на агресия. Появяват се възможности, за каквито отдавна мечтаете. Възползвайте сте от тях и направете делово предложение за промени и финансова стабилизация. Денят е подходящ за начинания. Ще патите, ако си просите скандал с изискване към вашите близки за пълно подчинение на вашата воля. Ако сте служители, внимавайте с думи и дела да не заслужите наказанието или уволнението си. През петте почивни дни, въпреки нежеланието за работа, обхванало ваши колеги, заради което бойкотират съвместните ви задачи, се справяте със задълженията си и без тяхна помощ. Очаквайте по-високи приходи, особено ако се отдадете на рутинните си задължения и не допускайте провал заради импулсивни начинания! Не проявявайте щедрост към ваши колеги и приятели! Не харчете за капризи в семейството! Не мислете за възможните трудности, за да не ги предизвикате сами! Създайте си положителни емоции! Разтоварете се от напрежението в спортната зала или с разходка в парка!

ВЕЗНИ

Периодът от две седмици изисква да бъдете решителни и да действайте бързо на работното място, за да не се провалите с възложените ви задачи. Промените са във ваша полза, стига да го осъзнаете навреме и да ги подкрепите. Постигате мечтаните резултати, в случай че се доверите на интуицията си и проверявате поднесената ви информация. Ще стабилизирате финансовото си състояние. Начинанията са перспективни, а подкрепата на вашите колеги е навременна и ви носи допълнителни шансове за по-добри резултати. Безработните могат да си намерят дори и временна. Отидете навреме на работа, защото не е изключено да се провалите или да си изпросите наказание заради немарлива работа! Преумората от напрегната предходна седмица не е причина да обвинявате вашите близки, че не са се справили със задълженията си у дома. Вие също сте длъжни да помогнете. През петте почивни дни сте се заинатили и имате намерение да започнете нещо ново, сами предизвиквате провала си. Бъдете отговорни към вече започнатите задачи, не ги занемарявайте, за да не се лишите от приходи! Ако сте на работа проведете деловите си разговори само в случай че сте напълно уверени в правотата си. Ако не сте ги отменете за друг ден. Нямате повод за притеснение. Както може да си почивате, така може и да проведете разговори в неформална обстановка, особено ако сте на ръководен пост, защото ще са успешни и ще поставят основата на добри приходи

СКОРПИОН

От първия ден на периода сте агресивни с близките си. И вие не знаете защо сте ядосани още със ставането си. Вашата самонадеяност дразни всички на работното ви място. Скандалите или подигравките към вас са неизбежни. Недоразумения в отношенията с ваши делови партньори е възможно да блокират работата ви. По-добре общувайте с тях след края на работното време, тогава вероятността за грешки и проблем е минимална. За ваша изненада началото на нови занимания ще ви разочарова. Заемете се с рутинните си задължения и проявете търпение, за да се справите. Избягвайте запознанствата, дори най-приятните в личен и перспективни в делови план ще носят проблеми в бъдеще. През този период сте импулсивни и устремени към нови хоризонти. Искате да осъществите една ваша голяма мечта, но не го правете с устрем, който може рязко да бъде блокиран заради неочаквани трудности. За ваш късмет пред вас са почивни ден, който не само ви зарежда с отлично самочувствие, а ви дава шанс да вземете участие в нов проект, който до този момент ви притесняваше. Петте почивни дни ви позволява да увеличите приходите си и да се справите блестящо с новите си служебни задачи, които са и много отговорни и изискват да сте внимателни. Новите срещи и познанства ви носят рисковани предложения и много бъдещи разочарования свързани и с финансови загуби. Ограничете срещите и разговорите си! Усамотете се!

СТРЕЛЕЦ

В началото на двуседмичния период проявата на щедрост е във ваша вреда не само защото няма да ви върнат парите, а и защото ще си спечелите омразата на хората, които са ви ги поискали. Откажете без угризения. Дайте най-доброто от себе си и блеснете с професионалните си възможности. Не се доверявайте на странични съвети, особено ако ви ги натрапват настойчиво! С лекота се заемете с изпълнението на служебните ви задачи, но не са благоприятни командировки и сключване на сделки извън родното ви място или месторабота. Не допускайте прибързани действия. От вас зависи да постигнете нов връх в професионалното си развитие. Не забравяйте, че сте хората ви се доверяват. Съсредоточете се в задълженията си. Не ви съветвам да се претоварвате с работа. Пътувайте, стига да е възможно! Всичките пет почивни през втората половина на ноември изискват да си наложите спокойствие и да обмислите действията си. Приятели, но всъщност използвачи може да ви подхлъзнат с обещания и още до края на годината да загубите част от спестяванията си. Бъдете мнителни. Ако сте дежурни не се бавете след работа и не пренебрегвайте домашните си задължения! Не се изкушавайте да доверите плановете си на приятели и колеги и да се хвалите, за да не стигнат веднага до ваши конкуренти! Ще се сблъскате с трудности, които няма как да предвидите, защото са породени от непознати хора, появили се неочаквано около вас.

КОЗИРОГ

От началото на периода ви очакват изненадващи събития, но сте дали обещание да отхвърлите изостаналите си професионални задължения и имате намерение да го сторите. Събитията може да променят плановете ви. Необходима е предпазливост и бърза оценка на ставащото. Бъдете отговорни към вашите задължения! Ще се радвате на небивал успех, който е причината за колегиална завист. Трудностите са преодолими. Блокирайте опитите на ваши колеги или партньори да ви отклонят от желаната от вас посока! Не отказвайте предложенията за полезно сътрудничество отправени ви в този период! Изяснете си какви са плановете ви за следващите два месеца и не допускайте ненужно разпиляване! През петте почивни дни използвайте част от времето си, особено ако се занимавате с частен бизнес, и внесете ред в счетоводството на вашата фирма, за да приготвите годишния отчет. Очаквайте приходи, които идват навреме, за да си платите зимната отпуска още отсега, но на по-ниска цена! Деловите срещи са градивни. Не се отказвайте, а ги осъществете. Оценката за вашата работа е висока и подплатена с добри финансови постъпления. Горди сте с постиженията си. Настроението ви е отлично. Дори обичайно намръщените от вас се усмихват. Почивните дни са изпълнени с напрежение за работещите Съветвам ви да отложите планираните делови срещи. Не проявявайте ината си! Денят е добър за научна работа.

ВОДОЛЕЙ

От първия ден на периода – събота, ви очакват изненади. Ще получите предложение за повишение. Не бързайте да се радвате, преди да сте се убедили, че ще се справите с новите отговорности. Приемете трудностите като предизвикателство и докажете, че не се притеснявате от тях. От една страна, работата ви спори, а от друга, сте прекалено податливи на влияние и може сами да се провалите, вслушате ли се в нечии „добронамерени“ съвети. Не разчитайте на късмета си, а се заемете сами с осъществяване на плановете си за деня! Съветът ми е да се предпазва от депресия, породена от желанието ви да надскочите собствените си възможности. По-добре планирайте времето си разумно и бъдете умерени с работата! Делово пътуване ще ви донесе печеливши сделки. Проблемите на работното ви място са незначителни. Отстранете ги и се отдайте на активна работа, за да не пропилеете възможността за приходи! Емоцията ви пречи да се изявите. Петте почивни дни позволяват задълбоченост и отговорно отношение към вашата работа - гаранция за отлични приходи. Ако се сблъскате с трудности в личен план, не се притеснявайте, преодолими са. Планирайте следващите месеци! Очаквани финансови постъпления ви дават възможност да мислите за инвестиции. Приемете поканата за коктейл или празненство. На добри приходи могат да разчитат всички, които се занимават с бизнес и търговия на интелектуална собственост.

РИБИ

От първия ден на двуседмичния период не сте си отпочинали, а ви очаква много работа. Ще ви изненада новина за финансови постъпления. Преценете какви разходи имате да покривате и го сторете, преди да харчите за удоволствие! Не се доверявайте на подвеждаща информация! С начинанията ще спечелите добри пари, ако не се колебаете и дори рискувате умерено. През периода се чувствате стабилни и доволни. Доброто ви настроение ще повлияе и околните. Нямате причина да се притеснявате за финансовото си състояние. Завършете служебните си задачи! Имате шанс да подобрите материалното си състояние, без да разчитате на помощ. Очаквайте невероятни срещи и запознанства, а някои от вас и незабравима романтична среща. През петте почивните дни се откажете от желанието си за запознанства, защото няма да ви донесат очакваните отношения. Късметът не е на ваша страна. Разчитайте на себе си! Планираните промени са причина за трудности, но въпреки тях бързо ще се справите със задачите си. Не рискувайте! Откажете се от необмислените начинания! Добре се подгответе за преговорите, от които зависи подписването на важни за вас инвестиционни проекти през следващата седмица. Днес имате възможност да осъществите деловите си идеи. На работното място ви осигуряват нужното спокойствие, което ви кара да се чувствате специални.

***

Характеристика на Луната за периода

16 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Телец в Близнаци в 09.09 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

17 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Близнаци. Залязва в 09.23 ч. Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

18 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Близнаци в Рак в 10.49 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бронхите, белия дроб и трахеята, а след това – на стомаха, жлъчката, подстомашната жлеза. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби.

19 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е в Рак. Залязва в 11.30 ч. Забранени са операциите на стомаха, панкреаса и жлъчката, на бучки на гърдите заради мастит при кърмачките. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби.

20 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната преминава от Рак в Лъв в 15.50 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето. Позволени са всички други козметични процедури, терапия против бръчки с лифтинг ефект, пилинг, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите.

21 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната е в Лъв. Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби, подстригване на косите след 22.25 ч. Денят е подходящ за зачеване.

22 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Лъв. Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата. Позволени са всички други козметични процедури, лечение и вадене на зъби, подстригване на косите. Денят е подходящ за зачеване.

23 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Лъв в Дева в 01.00 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на стомаха и жлъчката, а след този час на сърцето. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, подстригване, боядисване на косите, сешоар, вадене и лечение на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

24 НОЕМВРИ – НЕДЕЛЯ

Луната е в Дева. Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, подстригване, боядисване, сешоар, денят е подходящ за зачеване. Лечение и вадене на зъби.

25 НОЕМВРИ – ПОНЕДЕЛНИК

Луната преминава от Дева във Везни в 13.18 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система. Позволени са масажът на лице и тяло, маникюр, педикюр, епилация, боядисване на косите и сешоар, вадене и лечение на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

26 НОЕМВРИ – ВТОРНИК

Луната е във Везни. Забранени са операциите на бъбреците, пикочния мехур и бедрата. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, вадене и лечение на зъби. Денят е подходящ за зачеване.

27 НОЕМВРИ – СРЯДА

Луната е във Везни. Забранени са операциите на бъбреците, пикочния мехур и бедрата. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите след 03.40 ч. Денят е подходящ за зачеване.

28 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

Луната преминава от Везни в Скорпион в 02.20 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи. Позволени са масаж на лице и тяло, епилация, пилинг, маникюр, педикюр, боядисване на коса и сешоар, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите.

29 НОЕМВРИ – ПЕТЪК

Луната е в Скорпион. Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво. Позволени са пилинг, епилация, терапия против бръчки с лифтинг ефект, антицелулитна терапия, маникюр, вадене и лечение на зъби, подстригване на косите.

30 НОЕМВРИ – СЪБОТА

Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 13.52 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане. Позволени са всички други козметични процедури, подстригване на косите до 06.54 ч.