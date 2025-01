Чуйте хороскопа на Светлана Тилкова- Алена в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

АСТРОЛОГИЧЕН ХОРОСКОП – 17.01 – 31.01.2025

ОВЕН

Бъдете отговорни от началото на периода, защото вашите отношения на работното място са причината за напрежение! Не отказвайте предложение за допълнителна работа, която ще ви донесе добри приходи! Не пропускайте да се възползвате от поднесеното ви делово предложение! Общувате с лекота. Проведете планираните разговори! Откажете се от грандиозните си планове и се заемете с обичайните си задължения! Заради незавършени задачи търпите критиката на вашите началници, които няма да приемат извиненията ви. Общуването е затруднено. Дори и да искате да тръгнете в нова посока, не сте избрали подходящия период да договаряте промяна на работното място, защото може за дълго да останете без работа и без приходи. Очакват ви нови задачи, но и за трудности в общуването, породени от вашата прибързаност и необмислени изказвания на работното място. Отхвърлете планираните служебни задачи. През почивните дни ви съветвам да се възстановите от натрупалата се умора. Не пренебрегвайте здравето си в почивния ден, мързелувайте, спете. Трудностите са преодолими с малко повече усилия от ваша страна. Готови да спорите и да се ядосвате заради обрати, които не зависят от вас. Не си губете времето, а се заемете с домашните си задължения. Забравете за проблемите на вашите роднини. В общуването със семейството запазете спокойствие, колкото и да ви е трудно!

ТЕЛЕЦ

Двуседмичният период е успешен за вас. Веднага можете да започнете да стабилизирате постигнатото на работното място, особено ако е свързано с финансовото ви състояние. Анализирайте новите си планове! Предпазвайте се от интригите на ваш колега и внимавайте да не изречете думи, за които веднага да съжалите! Засиленият ви стремеж към материални придобивки превръща хората около вас във ваши врагове. Бъдете сдържани в отношенията си с тях! Анализирайте причината за дистанцията на хора, на които разчитате! Общувате с лекота и може да проведете разговорите си с тях! Не се натоварвайте с нови задачи, а завършете започнатите! Ще се справите с трудностите и проблемите с помощта на делови партньори, които ще ви помогнат да осъзнаете собствените си възможности. Емоцията пречи на решенията ви, но следобед ще я овладеете. През почивните дни сте задължени да посетите ваши близки, а никой не ви пита дали искате. Не показвайте лошото си настроение. Финансовото ви състояние е стабилно. Ако сте на работа ви съветвам единствено да се заемете с ежедневните си рутинни задачи. Забравете за неприятностите с ваш колега, които ви изнервиха сутринта! Бъдете дейни и не пилейте деня си! Ще се справите със задачите си с лекота до обед, ако сте търпеливи и най-вече отговорни. Не допускайте провал в начинанията, които може да започнете следобед.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден двуседмичния период сте повлияни от емоцията и рискувате да допуснете грешки на работното място. Не се включвайте в рискована сделка само защото ви я предлага ваш приятел! Отложени задължения изискват да се заемете незабавно с тях. Пригответе се да преодолеете незначителни трудности на работното място, които не пречат да стабилизирате финансовото си състояние! Финансови постъпления ще ви подтикнат към промени в личния и в професионалния живот, които ще започнат в този период. Позволете си да създадете нови приятелски и делови познанства. Не пренебрегвайте текущите си задачи. Не проявявайте прибързаност, за да не се провалите. Можете да поставите начало на нови занимания. Работата ви носи удовлетворение, без значение с какво сте се захванали. Не бъдете прекалено разточителни, ако сте решили да дадете официален обед или вечеря в края на месеца! През почивните дни не допускайте да ви притеснят неприятности, а се пригответе да ги посрещнете и да ги преодолеете с вашите собствени знания. Можете да се отдадете на самостоятелна работа у дома или на хобито си. Събудете интереса на близките си, за да ви подкрепят в проектите ви, които не са им ясни! Новите запознанства в почивния ден са източник на приятни емоции, които ще ви заредят с добро настроение. Приходи от търговия ще зарадват работещите в тази сфера. Нетърпението в поведението към близките ви е ваш враг.

РАК

През втората половина на януари не се намесвайте в спор между ваши колеги. Няма как да им помогнете да потиснат егото си. Задачите ви изискват пълна концентрация, за да ги осъществите и да сте доволни от постигнатото. Дори и да сте притеснени, не пропускайте да си припомняте, че успявате само когато разчитате на себе си и не очаквате помощ. Няма как да я получите, защото сте били крайно критични и казаното от вас все ще се помни. Справяте се отлично с професионалните си задължения въпреки намесата на вашите колеги, които настояват на всяка цена да се вслушате в тяхното мнение. Приемете, че ви провокират. Очаквайте приходи. Съветвам тези от вас, които в почивните дни планират да изясняват проблеми и неприятности в семейството, да не проявяват агресия. От неуместна дума и поведение проблемът ще стане по-голям. Дните е подходящи за делови разговори. Чудите се какви възможности за изява да разкриете. Те ще се появят сами, а от вас се иска да не ги пропуснете. Възстановете хармонията в отношенията си. Бъдете внимателни с брачната си половинка. Вашето добро настроение се предава и на нея, лошото също, затова го избягвайте. Не се повлиявайте от мнението на непознати хора. Променливото ви настроение заради обсебилата ви емоция може да ви обвърже с неподходящи хора. Интуицията ви пази от провали.

ЛЪВ

Задължени сте през тези две седмици на януари да защитите интересите си, дори и ако се наложи да извадите наяве скрити чужди пропуски. Стремежът ви към промяна е засилен, но може да се окаже с непредвидими последствия, ако сте прибързани. Избягвайте запознанствата! Завист заради успехите ви, бликнала във вашите неприятели, но уж приятели, няма да липсва. Не се впечатлявайте, за да си спестите ненужните разправии, които ще ви изнервят! Неочаквана агресия и претенциите на вашите близки, на каквито нямат прави, са причината да сте депресирани и разочаровани. Грозят ви нарочно предизвикани финансови проблеми от ваши роднини и приятели, които без емоция, с далновидност имате шанс да избегнете. Не бива да ги допускате до себе си, още по-малко са необходими финансови неуредици с тях. През почивните дни е във ваша полза да проявявате такт към околните и да избягвате импулсивните реакции. От вас зависи да се справите блестящо със задълженията си. Не се доверявайте на съвети, които идват от уж добронамерени хора, но целящи да ви създадат неприятности. Не влизайте в спор, който ще доведе единствено до конфликти! Използвайте възможността за запознанства! Денят е почивен, но позволява да приемете предложението на ваш колега да се заемете с допълнителна работа. Ще ви донесе добър приход. Бъдете отговорни към обещание, което сте дали!

ДЕВА

От началото на втората половина на месеца сте склонни да създавате нови познанства, които може така да ви обсебят, че да забравите за професионалните си задължения. Бъдете отговорни към себе си! Не рискувайте! Натоварени сте с отговорни задачи, които отхвърляте с лекота. В края на периода ще се почувствате уморени и отпаднали заради напрежението на работното място. Постарайте се да не настоявате пред вашите колеги да поемете и част от техните задължения, за да получите допълнително възнаграждение! Не ви трябва скандал и обвинение в меркантилност. Деловите ви срещи са причина да се хвалите пред колегите си, преди да сте завършили провежданите разговори, но ви съветвам да не рискувате. Ако имате фирма или работите в сферата на частния бизнес, бъдете перфектни в документацията си. През почивните дни трудностите ви изнервят. Вашите близки отново са буфер на лошото ви настроение. На работното място ще се успокоите, работата ви спори. Общуването, срещите и деловите разговори ще ви донесат удовлетворение. Бъдете готови да ви радват нови постижения както на работното място, така и в личните отношения! Не допускайте финансови загуби! Ако искате в почивния ден да избягате от семейните си задължения, проблемите ви са гарантирани. На спокойствие у дома помислете върху случилото се през предходните месеци. Говорете откровено с колегите, партньорите и близките си и изяснете причините за тяхното отдалечаване!

ВЕЗНИ

През втората половина на януари за огромна изненада на всички ще се справите с трудности, които се възприемат за непреодолими. Не ви съветвам да пътувате. Преговорите, които провеждате, ще ви осигурят отлични приходи, но не забравяйте, че сте и обект на завист. Вместо да се притеснявате от дочутите коментари, се заемете със задълженията си. Стойте настрани от клюките и интригите на вашето работно място! Периодът е изпълнен с напрежение за околните, но не и за вас. Поставете началото на нова дейност и обмислете задгранично пътуване. Бъдете организирани и отговорни към задълженията, които сте поели пред вашите колеги, партньори и близки! За съжаление ще усетите, че ваш приятел се опитва да ви създава пречки. Помислете си дали наистина ви е приятел и не пропускайте да го наблюдавате! Потискайте импулсивните си думи и емоционални действия и ще избегнете сривовете! В противен случай върху вас ще се стовари гневът на околните, а за вас ще остане депресията. През почивните дни не бива да прекалявате със стремежа си да постигнете набелязаната цел на всяка цена и без оглед на средствата. Не се поддавайте на емоцията. Марс ви подтиква към агресия. Не се карайте с вашите близки и с приятелите си. Изслушвайте събеседниците си! Изявете се като добри професионалисти. Във втората половина на периода избегнете обзелата ви депресия с активна работа!

СКОРПИОН

През втората половина на месеца начинанията ви носят носят признание, ако имате на кого да разчитате. Не спорете с вашите колеги и партньори и не им доказвайте правотата си, след като отказват да чуят аргументите за отказа ви да ги подкрепите! Ще вменяват вина, за да приемете да помогнете на ваш роднина, който иска да започне бизнес, но с вашите пари. Не давайте заем и не допускайте да ви изнудват, защото скоро ще съжалявате! С постоянство следвайте плана си. Пътуванията са ползотворни. Внимателно се отнасяйте към новите идеи и предложения! Не е изключено да станете обект на измама. Ще сте изкушени да се впуснете в нови делови запознанства, сякаш Съдбата сама ви ги поднася. В същото време сте разколебани, борейки се с желанието да се усамотите. Вашата нервност и несигурност водят до материални загуби, от което много ви боли. През почивните дни ако не планирате задачите си няма да издържите дълго и ще се наложи да си вземете принудителна почивка. Приемете делово предложение, ако няма само вие да го финансирате! Запознанствата ви разтоварват, широко ви е около врата, но се постарайте да не проявите щедрост и да не бъдете използвани емоционално и материално. Бъдете отговорни към парите си! Трудностите са предизвикани от ваши действия. Не е изключено заради непланирани покупки за дома и капризите на вашите близки да претърпите загуби. Запазете доброто си настроение. Трудностите на работното ви място са преодолими и не заслужават вниманието ви.

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на двуседмичния период очаквайте приходи, които ще озлобят ваши приятели. Претоварени сте с работа, а това дразни околните, напрежението е осезаемо и ще ви оставят сами да се радвате на резултатите от вашия труд. Периодът е изпълнен със срещи и нямате време за губене. Завършете започнатите задачи и се включете в нов проект, който ви привлича не с обещание за приходи, а с нови възможности за себеизява! Не рискувайте, за да си извоювате нова позиция на работното място! Във ваша полза е преди това да прецените дали промяната си заслужава и дали няма да съжалявате след време. Деловите ви задължения са повече от очакваното. Въпреки че сте напрегнати и притеснени, ви доставя удоволствие да се доказвате като знаещи и можещи пред вашите колеги и партньори, дори пред непознати. Работете обичайните си задължения, начинанията отложете и не харчете освен за най-необходимото за дома. През почивните дни е от огромно значение какво впечатление ще оставите у хората. Интересни запознанства ще ви накарат да забравите за проблемите си и да отхвърлите задачите си. Бъдете търпеливи и не избухвайте, за да преодолеете служебните си проблеми! Не мислете да разширявате дейността си, ако имате собствен бизнес! Няма да срещнете подкрепата на вашите партньори и близки. Ще се разочаровате от отношението им, което е знак, че какво искат, но все вие сте виновни за провалите им. Нервността ви е във ваша вреда, скандалите също.

КОЗИРОГ

От първия ден петък, е от огромно значение да си наложите спокойствие през целия период. Ще си гарантирате успех в начинанията, както и при провеждане на разговори за сътрудничество, ще получите и признание. Вашите планове може да се объркат заради некоректното отношение на ваш колега. Вие сте тези, които е редно да блокирате опитите да нарушат спокойната ви работа, за да не се „самонаградите“ с провал и удръжка от заплатата. Изненадващо ще получите утвърдителен отговор за назначение на нова работа. Успехът ви може да бъде помрачен от капризите на ваши приятели, които настояват да го полеете на всяка цена и за ваша сметка. Приходите си не бива да влагате в покупки, които не са необходими на семейството ви. Не позволявайте ваши колеги да се намесват при изпълнение на служебните ви задължения! През почивните дни сте уморени и нямате желание да отидете на работното си място, но на немалко от вас ще се наложи. Работете до обед в почивния ден, а след това, ако имате възможност, си дайте почивка или се заемете с рутинни и леки задачи! Не проваляйте плановете си за периода! Работете упорито и ще ви изненада заслужено признание! Не взимайте прибързано важни решения! Ще се наложи да се отдадете изцяло на работата си и на неотложни делови срещи. Концентрирайте се в задълженията си и ще завършите периода доволни от постигнатото!

ВОДОЛЕЙ

През втората половина на месеца нетипична за вас доверчивост ви пречи да осъзнаете, че около вас има неприятели. Начинанията няма да ви донесат очакваните резултати, тъй че или ги отложете, или се примирете с полученото. Разчитайте на подкрепата на влиятелни партньори. Успехът е с вас през целия ден. На работното място срещате трудности, които сте в състояние да преодолеете и да се справите със задълженията си. Въпреки че неприятните срещи ви изнервят, се заредете с търпение, изслушайте хората, добрали се до вас, но им откажете помощта си. След това се заемете със задълженията си. Прегледайте списъка с неотложни покупки, които е добре да направите преди края на този месец, за да не нарушите финансовата си стабилност! Всички ваши действия, свързани с печелене на пари, няма да ви задоволят и ще са далеч от мечтанията ви. Проявете гъвкавост и си наложете търпение, като овладеете емоциите си, обещаващи ви дълготрайни неприятности! През почивните дни ще се справите блестящо със задълженията си, ако сте уверени в силите си. Вечер се развличайте в компанията на приятели или посетете ваши роднини. Не споделяйте с никого, ако сте спечелили, дори от лотария, голяма сума пари, защото ще ви засипят с искания за заеми и дарения! Не проявявайте щедрост! Не допускайте грешки и проблеми в отношенията си заради емоцията и своя инат! Приемайте критиката, не сте безгрешни! По-добре направете крачката към примирие, ако сте се изпокарали с някого.

РИБИ

През втората половина на първия месец от годината поведението ви е необичайно. Не търпите забележки и сте агресивни! Възобновете прекъснатите делови отношения, ако сте допуснали грешка и едва сега я осъзнавате! Не се колебайте да се извините! Предпазливостта в този период ви помага да избегнете трудностите. Ще сте досадно раздразнителни и капризни, въпреки че успехът може да ви споходи още през първите дни. Притъпете желанието си да се противопоставяте на всеки изпречил се пред погледа ви! Не бива да уговаряте дори и в неформална обстановка чрез приятели кредити от банкови институции, защото имате достатъчно средства, за да поставите началото на ваш бизнес или да разширите съществуващия. Сторете го, без да се съобразявате с мнението на вашите близки! Заради факта, че сте поели нови отговорности, ви съветвам да сте двойно по-прозорливи, предвидливи и разумни. Всички, които се надяват на чудеса в очакване да им поднесат печалба, без да са работили, ще се провалят, а някои ще имат проблеми със закона. През почивните дни разрешаването на семеен проблем ви гарантира спокойствие. Дните са подходящи да пътувате, стига да сте сигурни, че ще се приберете за вечеря, освен ако не пътувате семейно. Бъдете упорити, дейни и внимателни при изпълнение на служебните си задължения, ако сте на работа! Съхранете добрите си отношения с вашите колеги, началници и партньори! Вместо да си печелите врагове заради преумората, която ви притеснява, премълчавайте и не спорете заядливо.

Характеристика за влиянието на Луната за втората половина януари

В петък, събота и неделя до 05.33. ч Луната е в Дева. Не са изключени проблеми с жлъчката, черния дроб, далака, подстомашната жлеза, особено ако имате хронични заболявания, които може да се изострят. Внимавайте с какво се храните.

В неделя в 05.33 ч Луната преминава от Дева във Везни където остава до 18.19 ч във вторник. Да не прекаляват със соленото и сладкото, за да си спестят чернодробни и жлъчни проблеми, а и нарушаване функцията на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза.

Във вторник в 18.19 ч. Луната преминава от Везни в Скорпион където остава до четвъртък включително. Предпазвайте се от проблеми с бъбреците, бедрата, пикочния мехур, а също от проблеми и инфекции на половите органи, от простуда и инфекциозни заболявания,

В петък в 06.28 ч. Луната преминава от Скорпион в Стрелец, където остава до неделя в 15.42 ч. Ако прекалите с алкохола, ще си създадете проблеми с кръвното налягане и черния дроб. Спокойствието е достатъчно, за да избегнете и физическите травми, най-вече битовите, които се неочаквани.

В неделя в 15.42 ч. Луната преминава от Стрелец в Козирог и остава в знака до вторник 21.32 ч включително. Забравете утехата с чашката, предпазвайте се от травми на ставите и костите, а също и на алергични реакции. В тяхна полза е да внимават когато се движат по неравни участъци.

Във вторник в 21.32 ч Луната преминава от Козирог във Водолей, където остава до четвъртък включително. Предпазвайте се от алергии и проблеми със зрението, костите, ставите, сухожилията, очите, апендикса, вените. След това преминава в Риби и изисква да щадите стъпалата си.

Да са внимателни родените в един посочените знаци и хората със Слънце, Луна или асцедент в един от тях.