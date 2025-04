Чуйте астрологичния хороскоп за 16.04 – 30.04.2025 на Светлана Тилкова- Алена:

ОВЕН

От първия ден на двуседмичния периодна мнозина от вас е отредено да променят живота си. Нови запознанства ще станат основа за бъдещите ви професионални постижения. Дните са благоприятни за делови срещи и разговори в офиса или в неформална обстановка. Имате възможност да осъществите идеите си и да разрешите проблемите си, но само ако сте готови на компромиси. Ще постигнете мечтана цел в личния си живот. Стига да поискате, ще завършите предсрочно задачите си на работното място. Не разчитайте на успех, ако сте решили да се развличате въпреки тях. Обърнете внимание на обажданията, ако са свързани с нови делови предложения. Ще сте убедени в правотата си. Ако сте достатъчно упорити, ще имате успех в начинанията. Не позволявайте на емоцията да блокира работата и отношенията с ваши колеги, които са добронамерени към вас! Внимавайте да не си изпросите уволнение! Бъдете инициативни и настойчиви, но не арогантни и изискващи! Поредицата от почивни и празнични дни, Велики петък, на Великден сте напрегнати, ако сте на работното си място, защото професионалните ви отношения са подложени на проверка. Ако в неработните дни сте на работното си място, ще сте напрегнати заради грешки на ваши колеги, ваша емоционална критика и недоразумения. Наложете си търпение. Избягвайте срещи и разговори. Отложете работа, свързана с финансови документи! Възможни са трудности още от сутринта, които ще ви принудят да сте сериозни в делови и в личен план. Не проявявайте излишни амбиции, но и не се самоунижавайте!

ТЕЛЕЦ

В дните от втората половина на април всичко, което предприемате, е свързано с намерението ви да постигнете мечтаните високи доходи. За разлика от професионалните ви постижения в личния живот сте напрегнати. Отношенията с колегите ви и деловите ви партньори са хармонични за повечето от вас. Съхранете ги, ако искате да сте сигурни в подкрепата им. От вас зависи дали ще ги спечелите за своята кауза. Ако сте на работа без настроение, това оказва влияние върху поведението ви и впечатлението, което ще оставите у околните. Имате шанс да постигнете с труда си отлични финансови резултати. Дори и малката печалба е във ваша полза и е основа за предстоящи по-големи приходи. Вечерта е възможен конфликт с вашите близки. Не е сигурно, че и да се опитвате, ще успеете да го избегнете. Поредицата от празнични дни за мнозина ще е пътуване за кратък отдих или отмора у дома. На Велики петък, Велика събота, на Великден намерете време, усамотете се и преценете кого от познатите си не трябва да допускате повече до себе си, защото ви вреди. Не забравяйте, че сте склонни да се доверявате на непочтени хора само защото са ви се харесали! Промените са благоприятни, ако сте самостоятелни и не позволите да ви подведат да тръгнете в посока с неясна цел. Правилното ви поведение е да управлявате Съдбата си, а не да следвате събитията. Не допускайте влияние върху плановете ви от странични хора.

БЛИЗНАЦИ

За изненада на всички през тези две седмици хората на изкуството жънат неочакван успех. Признанието ще им помогне да си възвърнат позагубеното самочувствие и увереността в силите и възможностите. При мнозина от работещите начинът им работа няма да се отрази добре нито на тях, нито на отношенията с околните. Промяната, ако я търсите е бърза и отношенията с колегите ви се подобряват. Съхранете ги, ако искате да сте сигурни в подкрепата им при необходимост, както и в тази на прекия ви началник. Не преглеждайте финансови документи. Възможно е заради невнимание да допуснете грешки, за които ще се наложи да плащате с цената на сериозни финансови загуби. Ако внимавате пред вас се разкрива нова възможност да подобрите материалното си състояние. По време на празничните и почивни дни - на Велики петък, на Велика събота, на Великден, бъдете смирени и добронамерени, човечни и търпеливи. Ако сте дежурни, изпълнявайте единствено рутинните си задачи. Отменете делови разговори, защото рискувате да изнервите обстановката до скандал, който трябва да избегнете. Работете спокойно, ако за вас почивните дни са работни, и не създавайте напрежение сред колегите и деловите си партньори! Ще нарасне авторитетът ви, а самочувствието ви ще се върне. На мнозина ще се наложи да защитят интересите си. Бъдете отговорни професионалисти! Обзели са ви съмнения за правотата ви в създадена ситуация.

РАК

От първия ден на периода деловите ви срещи и разговори са затруднени. Не уговаряйте срещи с приятели и не спорете с близките си, ако ви товарят със задачи. Добрите крайни резултати от започнатото не са сигурни. Постарайте се да избегнете провала. Добрата новина е, че съществува възможност да стабилизирате финансовото си състояние, при това съвсем неочаквано и за вас самите. Заслужили сте го заради добрите резултати от работата ви. Съдбата и Вселената ви помагат да поставите началото на нови занимания. Осъзнайте, че добрият завършек е във ваши ръце! Ще се чувствате стабилни и доволни. Доброто ви настроение ще повлияе и околните. Нямате причина да се притеснявате за финансовото си състояние. Поредицата от празнични и почивни дни Велики петък, Велика събота, Великден вместо да ви дари спокойствие сте раздразнени незнайно от какво. Непровокираната ви агресия е причина да ви отговорят също с нападателно поведение. Трудностите са заради ваши професионални грешки и недоразумения, свързани с личните ви отношения. Стабилизирайте постигнатото! Не разпилявайте енергията си, а направете безпристрастна оценка на отношенията с хората от деловото си обкръжение и преценете кои е време да отдалечите, но без скандали и обидни думи! Обогатете се с нова информация, чрез която да осъществите замислените идеи и да постигнете целите си! Не пътувайте, за да избегнете сблъсък с пътната полиция, който допълнително ще ви ядоса до степен на агресия. Ако се налага, нека друг е зад волана!

ЛЪВ

От сряда очаквайте непредвидени трудности и конфликти с близки хора. Не планирайте делови срещи и не влизайте в спор с никого. Напрегнати сте, затова не е изключено успехът да се отклони от пътя ви. Не пътувайте. На работното си място сте прекалено разсеяни. Стига да е възможно, си вземете отпуска или помолете колега да ви замести, за да си спестите грешки, последвани от упреци и разправии, не е изключено и уволнение при някои от вас. Запознанства и възстановени стари връзки ще ви помогнат да получите неочаквани приходи. Подновете работата, която сте занемарили заради обзелото ви песимистично настроение. Не губете ентусиазъм, проблемите са временни! Помислете за подобряване на бъдещите си финансови постъпления! В материално отношение имате повод за доволство. И още една важна информация: ако сте следвали верните ходове в предишните месеци, може да ви предложат повишение, защото вашият началник одобрява работата ви. Възползвайте се от тази възможност. Въпреки почивните и празнични дни Велики петък, Велика събота, на Великден ще се сблъсквате с проблеми в отношенията с хората от деловото си обкръжение. Не намерите ли компромис и не промените ли поведението си, проблемът ще се изостри до крайност. Напрежението изисква сериозно отношение към работата ви, ако сте дежурни. Възможни са недоразумения и разправия с колегите ви, но проблемите са преодолими. Внимателно се отнасяйте към поднесените ви предложения, за да не се хлъзнете сами към провала.

ДЕВА

От началото на двуседмичния период възникналите конфликти с партньорите ви, за които не съществува основателна причина, са повод за нервност. Не пътувайте и не уговаряйте делови срещи, за да избегнете разправиите и проблемите! Не предизвиквайте проблеми, създаващи повод за скандал с брачната половинка! Бъдете въздържани в изразяване на емоциите си и обмисляйте думите си! Не планирайте начинания, за да избегнете провалите! Стабилизирайте, доколкото е възможно, постигнатото в изминалите месеци от началото на годината и направете оценка на успехите, но и на провалите си! Отложете пътуванията, ако вредят на преките ви задължения! Не рискувайте! Съветвам ви да работите над бъдещите си планове, както и да обмислите нови възможности за работа. Не допускайте преумората да ви навреди на здравето! Очакват ви приключения, които ви зареждат с нови сили. Отърсете се от лошите мисли. Пътувайте! На Велики петък, Велика събота, и на Великден, почивни и празнични дни сте напрегнати, а отношенията с хората от професионалното ви обкръжение са проблемни. На работното място се трудите като работливи и отговорни пчелички, но сякаш се чувствате неоценени. Някои от вас ще бъдат изненадани от новина за приходи от търговски операции. Пред вас се разкриват нови, по-добри професионални перспективи, които ви съветвам да не пропускате. Увереността в собствените сили и умението ви да общувате ви помагат. Ще направите поредната крачка по пътя към поставената цел.

ВЕЗНИ

От първия ден на втората половина на месеца стабилизирайте постигнатото до момента. Не подценявайте важността на действията си. Харчете спечеленото с мярка. Не бива да сте прибързани и да действате импулсивно. Обмисляйте добре думите си. Може да сте нервни и страдате от безсъние, което ви пречи да мислите. Причината е в нежеланието ви да видите собствените си грешки и да оправдаете хората от обкръжението си. Възможни са финансови загуби. Разчитайте на помощта на вашите приятели. Отношенията ви в личен и професионален план може да се окажат в застой. Периодът е възможно да бъде само тягостен, но не е изключено и да е кръстопът във вашия живот. От вас зависи дали ще се разделите с половинката си, с вашите колеги или делови партньори, или ще надмогнете трудностите. Очаквайте финансови постъпления, за които бяхте забравили! Неприятна новина ще ви ядоса през почивните дни на Велики петък, на Велика събота, и на Великден когато възникват проблеми, които трудно ще разрешите сами. Ако за вас дните са работни, не се поддавайте на емоцията, за да не си създадете врагове между вашите колеги, както и с хората, на които държите. Възможно да ви изненада изгодно делово предложение. Добре го обмислете, преди да вземете крайното си решение. Материалното ви състояние ще се подобри, ако сте предвидливи. Работещите в тези дни са натоварени с непосилна работа. Грози ги опасността да влошат професионалните си отношения заради критични думи.

СКОРПИОН

Втората половина на април изисква да се вгледате в себе си и да прецените къде допуснахте грешки в изминалите дни, защото причината за проблемите до голяма степен се крие във вас. Не хвърляйте вината за ставащото върху околните. Няма да заслужите по-голямо признание за собствените си възможности. Ако ви направят неочаквано предложение за нова работа, преценете добре дали си заслужава да дадете положителен отговор. Вечер си останете у дома и си почивайте, за да не си навредите на здравето. Задачите ви изискват търпение, но ги отхвърляте с удоволствие, защото знаете какво ще получите. Очаквайте и допълнителни приходи! На всички прави впечатление усърдието ви. Помислете за нови възможности за интелектуално обогатяване, ако усещате празнота в знанията си! Бъдете винаги в крак с новостите! Допълнителни знания ви носят полза. Паричните ви постъпления са повод за клевети от ваши неприятели. По време на празничните и почивни дни Велики петък, Велика събота, Великден емоцията ще вземе връх от сутринта в почивния ден. Искате да сте обичани и уважавани и всички около вас да изпълняват желанията ви, но това ще предизвика нечия неприязън, ако досадите прекалено с претенциите си. Ако работите в сферата на частния бизнес, рискът, който сте склонни да поемете, е неоправдан и провалът ви е сигурен. Затова ви съветвам да се оставите в ръцете на Съдбата. Обмислете добре намерениято си преди да приемете предложение за допълнителна работа! Приходите няма да са малко. Не проявявайте алчност, за да не се провалите. Работете в екип, не сами!

СТРЕЛЕЦ

През двете седмици на работното място не се захващайте с неясни задачи, за да избегнете опасността от финансови загуби заради ваши грешки. Не планирайте среща с колегите или деловите си партньори и не спорете с никого. Реална е възможността за подобряване на вашето материално състояние. Не я пропускайте! Въпреки че сте изпълнени с желание за работа, трудности в последния почивен ден на великденската ваканция ще ви попречат да завършите докрай започнатото. Важното е да не се ядосвате. Не провеждайте делови разговори и не се захващайте с разрешаване на лични проблеми. Амбицията ви дразни ваши колеги и е причина за обтегнатите ви отношения, въпреки че няма причина. Стремежът ви да сте водещи и вашата самоувереност са повод да се чувствате неразбрани, но в същото време тайничко ви се възхищават. През почивните дни на Велики петък, Велика събота и на Великден, избягвайте запознанства, без значение с кого са! Ще ви донесат скорошни проблеми. Внимавайте в отношенията с близки и познати. Ситуацията на работното място, може да се изостри до крайност. Нежеланието да разберете действията на ваши колеги води до разправии, за които вината е изцяло ваша. Новите ви идеи ще повлекат след себе си финансови загуби. Мълчете, не бърборете самохвално! Бъдете отговорни към работата си, особено ако в почивния и празничен ден са ви натоварили с нови задължения! Рекламирайте търговските си идеи и намерения от предишните дни! Смело тръгнете към поредната цел.

КОЗИРОГ

От първия ден на двуседмичния период бизнесмените да очакват проблеми, които не изключват загуба на пари, а неочакваностите неприятно ще ви изненадат. Ще ви се събере много, защото сте повлияни и от все още висящи финансови проблеми. Периодът ви поднася промени, шанс за пътувания и поставя основата на бъдещи приятни изживявания. Подгответе договорите за подпис и при необходимост организирайте обяд, за да проведете деловите си разговори. Събития, свързани с икономическата ситуация в държавата, ще повлияват плановете ви. Ако сте на държавна работа, бъдете особено предпазливи, за да не си изпросите наказание заради грешки, а някои от вас – дори уволнение. Безработните може да получат предложение за работа в този ден. Имате възможност да обогатите знанията си. Очаквайте подобряване на материалното си състояние! Не се разпилявайте в незначителни занимания! В поредицата почивни дни, на Велики петък, Велика събота, и Великден немалко от родените в знака ще се изкушат да възобновят прекъсната любовна връзка. Ще си създадете проблеми. На работното място, ако сте дежурни, бъдете тактични и не създавайте поводи за скандали. Очаквайте приятна новина, която ще ви зареди с оптимизъм. Завършете всички започнати задачи и ако имате време, поставете началото на новите! Подгответе се за пречки, които в почивните и празнични дни възникват неочаквано и ще нарушат спокойствието ви, независимо дали сте си у дома или на работното място!

ВОДОЛЕЙ

От началото на двуседмичния период емоцията няма да ви позволи да изслушвате околните. Готови сте да спорите, но рискувате да навредите на работата си. Предпазвайте се от безпричинна професионална критика. Въпреки изкушението да работите свръх сили и да притеснявате колегите си с непонятната им ваша деятелност, е добре да си наложите спокойствие. Постарайте се да отхвърлите неотложните си задължения, че от много активност ще ги забравите. Пътуване ще ви донесе признание и ще ви накара да се отпуснете заради промяната на обстановката. Проведете отложените делови срещи и разговори, стига да е възможно! Ако се занимавате с търговия, печалбата ви е сигурна. Запазете спечеленото, защото скоро ще ви потрябва. Общуването в този ден също ви носи удовлетворение и доволство. Давайте право и на околните да кажат своето мнение. Не прекалявайте със стремежа си към нови запознанства само защото сте решили да смените средата си! Ще изживеете много разочарования, които са причина някои от вас ще се почувстват с уязвено самочувствие. В поредицата почивни дни на Велики петък, Велика събота, и на Великден се чувствате най-добре сред близките си и уюта на своя дом. Уви трябва да се пригответе за рутинна работа, но и за трудности, които сами ще предизвикате. Не отказвайте помощ и полезни съвети! Ако имате работа, свързана с професионалните ви задължения, отхвърлете я до обед. Не давайте заеми.

РИБИ

От началото на периода сте изкушени да поставите ново начало, но всяко прибързано действие е във ваша вреда. Въпреки това имате шанс да постигнете целта си, ако си наложите търпение и разчитате на себе си. Подгответе се за напрегнат ден! Вашата излишната мнителност, прерастваща на моменти в прекалена недоверчивост, е причина за недоразумения в личния ви живот. Деловите срещи са провал. Откажете се от разговорите, ако са свързани с бъдещи съвместни проекти. Предстои ви пътуване, което не трябва да отказвате дори и с цената на по-голямо натоварване на работното място през следващата седмица. Не се преуморявайте. Не се вживявайте в проблемите си на работното място, защото са лесно преодолими. Нека задачите ви бъдат само рутинните, за да не ви натоварват. Личните ви отношения днес са затруднени, някои дори в криза. Ще се наложи да се справите с трудности, породени от ваши пропуски. Подхождайте разумно към възникващите проблеми. През почивните дни Велики петък, Велика събота и Великден сте напрегнати заради среща, която не желаете да осъществите. Не допускайте финансови загуби заради неуместни разходи. Работете умерено до обед, за да избегнете грешките, породени от разсеяността ви! Следобед се отдайте на мисли за новите си проекти и се обогатете с нова информация. Само от вас зависи да превърнете промените в бъдещи успехи. Рискувате да направите погрешна крачка, ако сте прибързани в този почивен и празничен ден. Отложете деловите срещи!

Характеристика на Луната за двуседмичния период

В петък Луната преминава от Дева във Везни в 04.12 ч. и остава в знака до 16.54 ч в неделя. До прехода на Луната са забранени операциите на коремната кухина, а след този час – на бъбреците, подстомашната жлеза и ендокринната система, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В неделя Луната преминава от Везни в Скорпион в 16.54 ч. и остава в знака до сряда 05.37 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза, а след това на половите органи, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В сряда Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 05.37 ч. и остава в знака и в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на половите органи, а след този час на черния дроб, кръвоносната система, операциите, свързани с донорство и кръвопреливане, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В петък Луната преминава от Стрелец в Козирог в 17.12 ч., и остава в знака до понеделник 02.22 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на черния дроб, кръвоносната система, свързаните с донорство и кръвопреливане, а след прехода – на костната система, ставите, коленете, ваденето на зъби. Пазете се от травми.

В понеделник Луната преминава от Козирог във Водолей в 02.22 ч, като остава в знака до сряда 08.07 ч. До прехода на Луната са забранени операциите на костите, ставите, сухожилията, а след това операциите на очите, вените, сухожилията, апендикса и ваденето на зъби.

В сряда Луната преминава от Водолей в Риби в 08.07 ч., където остава и в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на ставите, вените, апендикса и ваденето на зъби, а след този час на стъпалата, ноктите, лимфната система и за премахване на кисти.

В петък Луната преминава от Риби в Овен в 10.24 ч.и остава в знака до неделя 10.17 ч. До прехода на Луната избягвайте операциите в областта на стъпалата, пръстите на краката, а след този час на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката.

В неделя Луната преминава от Овен в Телец в 10.17 ч., и остава в знака до 09.45 ч във вторник. До прехода на Луната са забранени операциите на главата, а след този час на гърлото, ваденето на сливици и зъби, лечението на ушите.

Във вторник Луната преминава от Телец в Близнаци в 09.35 ч., като остава знака до 10.23 ч и в четвъртък. До прехода на Луната са забранени операциите на гърлото, а след този час – на бронхите, белите дробове и трахеята.

В четвъртък Луната преминава от Близнаци в Рак в 10.23 ч Близнаци. До прехода на Луната са забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята, а след прехода на стомаха, жлъчката, стомаха, черния дроб.