Четвъртият сезон на документалната поредица „bTV разказва" започва на 5 октомври в 16:00 часа. И тази година предаването ще показва света през очите на различни общности, предавайки знание, емоция и перспектива.

Всяка седмица, в неделния следобед Радиана Божикова и операторът Александр Осиченко ще срещат зрителите с лични разкази на хора от различни социални пластове - истории, които докосват, обединяват и напомнят, че промяната започва от всеки от нас. „bTV разказва" съчетава глобалния и родния поглед, представяйки редки културни феномени и подчертавайки европейското и световното културно многообразие. Фокусът на епизодите ще бъде върху изменението на климата, зелената трансформация и новите социални предизвикателства.

През 2025 г. „bTV разказва" получи сертификация от albert - организацията за екологична устойчивост в телевизионната и филмова индустрия, в партньорство с BAFTA. Епизодите на поредицата се реализират с минимален екологичен отпечатък и оптимизирано потребление на ресурси, в съответствие с принципите на зелено заснемане („green filming").

"Новият сезон на bTV разказва, на който сме дали име "Отражения", означава "светът като наше отражение"", сподели пред bTV Radio Радиана Божикова. В първия епизод от новия сезон на поредицата, озаглавен "Естонският о.Кихну - последният оцелял матриархат на Европа?", даваме отговор дали наистина е последният оцелял матриархат на Европа или не и какво означава това, добави тя.