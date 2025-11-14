В поредицата „bTV разказва“ в неделя от 16.00ч. по bTV гледайте втория епизод за Израел, озаглавен "Водата на Обетованата земя". В студиото на bTV Radio авторът Радиана Божикова разказва за иновациите, актуалните събития в региона, съседските взаимоотношения и споразумения.

Във епизода тази седмица Радиана Божикова и Александр Осиченко продължават да разкриват как не се губи водния ресурс в Израел, какви са митовете и легендите и какво се случва днес с Галилейското езеро и каква е историята на една българка в Израел.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Радиана Божикова: